Правительство на заседании 24 ноября изменило правила карантина в желтой зоне. Они касаются срока действия документа и требований по работе общественных заведений.

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Новый срок действия "желтых" COVID-сертификатов

В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждает проведение по меньшей мере одной прививки.

Он (новый срок – 24 канал) составит 30 дней, ранее он был действительным 120 дней,

– отметил Виктор Ляшко.

Важно! В Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании Кабмина не уточнили, тоже ли не будет доступен через 30 дней "желтый" сертификат для людей, которые прививались этим препаратом.

Обязательное считывание сертификатов

Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч гривен.

Режим работы общественных заведений

Бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации хотя бы одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата о выздоровлении). То же касается и посетителей.

Справка. По состоянию на 24 ноября в желтой карантинной зоне находятся две области – Кировоградская и Тернопольская.