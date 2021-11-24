Правительство на заседании 24 ноября изменило правила карантина в желтой зоне. Они касаются срока действия документа и требований по работе общественных заведений.
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Новый срок действия "желтых" COVID-сертификатов
В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждает проведение по меньшей мере одной прививки.
Он (новый срок – 24 канал) составит 30 дней, ранее он был действительным 120 дней,
– отметил Виктор Ляшко.
Обязательное считывание сертификатов
Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч гривен.
Режим работы общественных заведений
Бизнес и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации хотя бы одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата о выздоровлении). То же касается и посетителей.