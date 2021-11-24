Уряд на засіданні 24 листопада змінив правила карантину у жовтій зоні. Вони стосуються терміну дії документа та вимог щодо роботи громадських закладів.

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Новий термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів

В Україні змінили термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджує проведення щонайменше одного щеплення.

Він (новий термін – 24 канал) становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів,

– зазначив Віктор Ляшко.

Важливо! В Україні інтервал між введенням першої та другої дози вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. На засіданні Кабміну не уточнили, чи для людей, які щепилися цим препаратом, "жовтий" сертифікат теж не буде доступним через 30 днів.

Обов'язкове зчитування сертифікатів

Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку становитиме від 34 до 170 тисяч гривень.

Режим роботи громадських закладів

Бізнес та громадські заклади зможуть працювати тільки за умови вакцинації хоча б однією дозою всього персоналу (або за наявності свіжого ПЛР-тесту чи сертифікату про одужання). Те саме стосується і відвідувачів.

Довідка. Станом на 24 листопада у жовтій карантинній зоні перебувають дві області – Кіровоградська та Тернопільська.