Уряд на засіданні 24 листопада змінив правила карантину у жовтій зоні. Вони стосуються терміну дії документа та вимог щодо роботи громадських закладів.
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Новий термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів
В Україні змінили термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджує проведення щонайменше одного щеплення.
Він (новий термін – 24 канал) становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів,
– зазначив Віктор Ляшко.
Обов'язкове зчитування сертифікатів
Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку становитиме від 34 до 170 тисяч гривень.
Режим роботи громадських закладів
Бізнес та громадські заклади зможуть працювати тільки за умови вакцинації хоча б однією дозою всього персоналу (або за наявності свіжого ПЛР-тесту чи сертифікату про одужання). Те саме стосується і відвідувачів.