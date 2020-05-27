В Украине 6 000 детей ждут усыновления: каковы их шансы иметь семью

Уже с 1 июня в эфире 24 канала стартует новый проект об усыновлении в Украине, созданный совместно с телеканалом и командой фонда "Родные", которые всем сердцем болеют за счастливую судьбу каждого ребенка в Украине. Основатель фонда "Родные" Юрий Федорив рассказал о том, откуда возникла такая идея усыновления в Украине и проект на 24 канале.

Юрий, по вашему мнению, каждый ли человек имеет обязанность – заниматься благотворительностью и как в вашей жизни появился фонд "Родные"?

Каждый человек должен понимать, что, придя в этот мир, ему нужно сделать что-то для того, чтобы изменить его к лучшему. У каждого из нас есть своя миссия и задача. Вопрос десятины никто не отменял ни в одной из религий, но он измеряется не только деньгами. Деньги – это важно, но не менее важными есть твое время и возможности, которые ты на это выделяешь. Ища свою миссию в жизни, каждый из нас получает разные идеи, обдумывает, а потом, возможно, реализует их. Лично я в поисках своей миссии нахожусь с самого детства и постоянно вижу ее на разных уровнях и целях, в зависимости от понимания мира, которое я имею на данном этапе времени.

Я родился во Львове и имею к этой земле любовь, уважение, отсюда мои родители и прадеды, поэтому я поставил цель себе и всей нашей команде, сделать Львов городом, где нет сирот. Так и возникла идея создания благотворительного фонда "Родные", который будет работать ради счастливого будущего детей. И чем больше людей начнет искать свою миссию и найдет ее в этом, тем быстрее мы вместе достигнем этой цели.

А какая миссия фонда, какие задачи ставите перед командой?​

На данном этапе наша миссия – построить во Львове хорошую рабочую модель опеки и усыновления детей-сирот. Потому что, по моему глубокому убеждению, каждый ребенок имеет значительно более высокие шансы стать хорошим и успешным человеком, если он растет в семье с любовью и правильным духовным воспитанием. И в будущем мы будем пытаться перенести эту модель на всю Украину вместе с другими благотворительными фондами и всеми желающими приобщиться к этой работе.

Какие именно проблемы решает фонд "Родные" сейчас? Какие направления работы выбрали для помощи? ​

Главным направлением работы нашего фонда является забота о детях-сиротах и работа над тем, чтобы они выросли хорошими, успешными и духовными людьми. Верю, что именно это молодое поколение со временем сможет изменить все в этом мире к лучшему.

Но надо помнить, что каждому ребенку, кроме любви, которую могут ему дать близкие, нужно еще образование, без которого невозможно реализовать себя в этой жизни. Поэтому наш фонд работает и в образовательных направлениях: в рамках фонда функционирует образовательный центр для детей дошкольного и школьного возраста. Также мы оказываем консультационное сопровождение для потенциальных усыновителей и оказываем социальную и психологическую поддержку для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки.

Как считаете, почему в Украине вопросы сиротства и усыновления стоят так остро?

Я считаю, что это, прежде всего, следствие коммунистического режима – идеологии, в которой не было Бога. Это оставило отпечаток на сиротстве, и на очень многих других вопросах, которые сегодня остро стоят в Украине. Сейчас в Украине примерно 6000 детей ждут свою семью – поэтому вопрос усыновления как никогда должен быть важным для каждого из нас.

Стараниями благотворительного фонда "Родные" стали два детских дома семейного типа. Расскажите, как зародилась такая идея и насколько сложно было воплотить ее в жизнь.

Я не считаю правильным рассказывать о тех хороших вещах, которые я сделал, потому что я без своей команды и людей, которые меня окружают, не сделал совсем ничего. Но могу сказать одно: я убежден, что не существует благих вопросов, которые нельзя решить. Если у тебя есть светлая цель и желание, любой проект возможен. Главное, чтобы эта цель была позитивная и несла пользу людям. В определенный момент мы поняли, что, везя подарки в интернаты или давая туда деньги, это не помогает детям. Более того, я могу определенно утверждать, что это им даже вредит. Но это отдельная тема для разговора.

Мы пришли к выводу, что лучше предоставить детям возможность жить в семье с правильным воспитанием. Дети нуждаются в нашей опеке, внимании и любви. Разговор с ребенком, совместно проведенное время, искренний совет и молитва гораздо полезнее, чем любые конфеты. Так у нас и возникла идея делать что-то масштабное.

При поддержке городского совета мы создали уже два детских дома семейного типа, где живут и воспитываются 20 детей. Особенно хотел бы поблагодарить Ростислава Тимкива, который живет судьбами всех сирот Львова. Я и наша команда считает этих детей своей родней. Эти дети и родители-воспитатели – это наша большая семья. В каждом из них мы видим хорошего человека, огромный потенциал и любим их, как родных.

По вашему мнению, готовы ли украинцы усыновлять детей?

Думаю что, к большому сожалению, многие украинцы еще не готовы к усыновлению. В таких странах, как Израиль или США сирот не существует. Эти страны работают в направлении усыновления и сохранения семьи уже много лет. Очередь из родителей, которые хотят усыновить ребенка значительно больше количества брошенных детей. Много кто из нас говорит, что он бы усыновил, но не имеет такой материальной возможности; хочу вам сказать, что я в это не верю: человеку, который хочет сделать хорошее дело, Бог всегда поможет. И мы, как фонд, всегда материально готовы поддерживать такие семьи, поэтому можете к нам обращаться относительно этого.

Скоро в эфире 24 канала выйдет ваш совместный проект об усыновлении "Родные". Какова его идея и цель?

В первую очередь, я очень благодарен управляющему партнеру 24 канала Роману Андрейку за этот проект. Мы с ним когда-то за чашечкой кофе беседовали о проблемах сиротства в Украине и у нас вместе родилась идея сделать совместный проект. Мы искренне верим, что это поможет многим людям открыть свое сердце и сделать хорошее дело.

Наша цель – показать украинцам, что усыновление – это благотворительность и благословение, которое может сделать любой человек, который имеет для этого умное сердце. Усыновить ребенка может каждый из нас.

В проекте мы показываем истории, где герои делятся своим опытом родительства, где дети рассказывают о том, что дала им новая семья. В конце каждой программы вы можете познакомиться с детьми, которые ждут своих родителей. В рамках этого проекта мы запускаем "горячую линию", где каждый сможет получить консультации по усыновлению. Мы уверены, что наш проект поможет нам выполнить миссию фонда.

Что вас мотивирует в работе благотворительного фонда?

В работе благотворительного фонда, так и в любой другой работе, меня мотивирует полученный результат. И на самом деле уже сегодня успех всех наших детей, по моему мнению, это наше маленькое совместное достижение. Но впереди наша цель.

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Этот год нелегкий для всех сфер работы, думаю это касается и благотворительности. Ваш фонд активно участвовал в помощи медикам в борьбе с COVID-19. Какие еще цели и задачи ставите для команды "Родные" на этот год?

В этом году мы открываем два отделения Центра социальной поддержки детей и семей "Родные", а в сентябре свою работу начнет детский сад, созданный совместно с медицинским центром "Medicover". В общем на нашем сайте ridni.org.ua вы найдете все новости и инициативы из жизни нашего фонда. Верю, что совместными усилиями нашей команды, партнеров, благотворителей и с Божьей помощью мы воплотим все наши планы в жизнь.