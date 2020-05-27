Діти потребують нашої опіки, уваги та любові, – засновник фонду "Рідні" Юрій Федорів

Вже з 1 червня в ефірі 24 каналу стартує новий проєкт про усиновлення в Україні, створений спільно з телеканалом та командою фонду "Рідні", які всім серцем вболівають за щасливу долю кожної дитини в Україні. Засновник фонду "Рідні" Юрій Федорів розповів про те, звідки виникла така ідея, про усиновлення в Україні та проєкт на 24 каналі.

Пане Юрію, на вашу думку, чи кожна людина має обов’язок – займатися благодійністю і як у вашому житті з’явився фонд "Рідні"?

Кожна людина повинна розуміти, що, прийшовши на цей світ, їй потрібно зробити щось для того, щоб змінити його на краще. В кожного з нас є своя місія та завдання. Питання десятини ніхто не відміняв у жодній з релігій, але воно вимірюється не тільки грошима. Гроші – це важливо, але не менш важливими є твій час та можливості, які ти на це виділяєш. Шукаючи свою місію в житті, кожен з нас отримує різні ідеї, обдумує, а потім, можливо, реалізовує їх. Особисто я в пошуках своєї місії перебуваю з самого дитинства і постійно бачу її на різних рівнях та цілях, залежно від розуміння світу, яке я маю на даному етапі часу.

Я народився у Львові і маю до цієї землі любов, повагу, звідси мої батьки та прадіди, тому я поставив за ціль собі та всій нашій команді, зробити Львів містом, де немає сиріт. Так і виникла ідея створення благодійного фонду "Рідні", який працюватиме задля щасливого майбутнього дітей. І чим більше людей почне шукати свою місію і знайде її в цьому, тим швидше ми разом досягнемо цієї цілі.

А яка місія фонду, які завдання ставите перед командою?​

На даному етапі наша місія – збудувати у Львові хорошу робочу модель піклування та усиновлення дітей-сиріт. Тому що, на моє глибоке переконання, кожна дитина має значно вищі шанси стати хорошою і успішною людиною, якщо вона росте в сім’ї з любов’ю та правильним духовним вихованням. І в майбутньому ми будемо намагатись перенести цю модель на всю Україну разом з іншими благодійними фондами та усіма бажаючими долучитись до цієї роботи.

Які саме проблеми вирішує фонд "Рідні" зараз? Які напрямки роботи обрали для допомоги? ​

Головним напрямком роботи нашого фонду є піклування за дітьми-сиротами і робота над тим, щоб вони виросли хорошими, успішними і духовними людьми. Вірю, що саме це молоде покоління з часом зможе змінювати все в цьому світі на краще.

Але треба пам’ятати, що кожній дитині, крім любові, яку можуть їй дати близькі, потрібна ще освіта, без якої не можливо реалізувати себе в цьому житті. Тому наш фонд працює і в освітніх напрямках: в рамках фонду функціонує освітній центр для дітей дошкільного та шкільного віку. Також ми надаємо консультаційний супровід для потенційних усиновлювачів та надаємо соціальну і психологічну підтримку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Як вважаєте, чому в Україні питання сирітства та усиновлення стоїть так гостро?

Я вважаю, що це, насамперед, слід комуністичного режиму – ідеології, в якій не було Бога. Це залишило відбиток на сирітстві, та на дуже багатьох інших питаннях, які сьогодні гостро стоять в Україні. Зараз в Україні приблизно 6000 дітей чекають на свою сім'ю – тому питання усиновлення як ніколи має бути важливим для кожного з нас.

Стараннями благодійного фонду "Рідні" постало два дитячих будинки сімейного типу. Розкажіть, як зародилась така ідея і наскільки складно було втілити її в життя.

Я не вважаю за правильне розказувати про ті хороші речі, які я зробив, тому що я без своєї команди та людей, які мене оточують, не зробив би зовсім нічого. Але можу сказати одне: я переконаний, що не існує благих питань, яких не можна вирішити. Якщо в тебе є світла ціль та бажання, будь-який проєкт є можливим. Головне, щоб ця ціль була позитивна і несла користь людям. В певний момент ми зрозуміли, що, везучи подарунки в інтернати або даючи туди гроші, це не допомагає дітям. Більше того, я можу певно стверджувати, що це їм навіть шкодить. Але це окрема тема для розмови.

Ми дійшли до висновку, що краще надати дітям можливість жити в сім’ї з правильним вихованням. Діти потребують нашої опіки, уваги та любові. Розмова з дитиною, спільно проведений час, щира порада та молитва є значно кориснішими, ніж будь-які цукерки. Так у нас і виникла ідея робити щось масштабне.

За підтримки міської ради ми створили вже два дитячих будинки сімейного типу, де живуть та виховуються 20 дітей. Особливо хотів би подякувати Ростиславу Тимківу, який живе долями всіх сиріт Львова. Я та наша команда вважає цих діток своєю ріднею. Ці діти та батьки-вихователі – це наша велика сім’я. В кожному з них ми бачимо хорошу людину, величезний потенціал та любимо їх, як рідних.

На вашу думку, чи готові українці усиновлювати дітей?

Думаю що, на превеликий жаль, багато українців ще не готові до усиновлення. В таких країнах, як Ізраїль чи США сиріт не існує. Ці країни працюють у напрямку усиновлення та збереження сім’ї вже багато років. Черга з батьків, які хочуть усиновити дитину є значно більшою за кількість покинутих дітей. Багато хто з нас говорить, що він би усиновив, але не має такої матеріальної можливості; хочу вам сказати, що я у це не вірю: людині, яка хоче зробити хорошу справу, Бог завжди допоможе. І ми, як фонд, завжди матеріально готові підтримувати такі сім’ї, тому можете до нас звертатись щодо цього.

Скоро в ефірі 24 каналу вийде ваш спільний проєкт про усиновлення "Рідні". Яка його ідея та мета?

В першу чергу, я дуже вдячний керуючому партнеру 24 каналу Роману Андрейку за цей проєкт. Ми з ним колись за горнятком кави розмовляли про проблеми сирітства в Україні і у нас разом народилась ідея зробити спільний проєкт. Ми щиро віримо, що це допоможе багатьом людям відкрити своє серце і зробити хорошу справу.

Наша мета – показати українцям, що усиновлення – це благодійність та благословення, яке може зробити будь-яка людина, яка має для цього розумне серце. Усиновити дитину може кожен з нас.

У проєкті ми показуємо історії, де герої діляться своїм досвідом батьківства, де діти розповідають про те, що дала їм нова сім’я. В кінці кожної програми ви можете познайомитись з дітьми, які чекають на своїх батьків. У рамках цього проєкту ми запускаємо "гарячу лінію", де кожен зможе отримати консультації щодо усиновлення. Ми впевнені, що наш проєкт допоможе нам виконати місію фонду.

Що вас мотивує в роботі благодійного фонду?

В роботі благодійного фонду, оскільки і у будь-якій іншій роботі, мене мотивує отриманий результат. І насправді вже сьогодні успіх усіх наших дітей, на мою думку, це наше маленьке спільне досягнення. Але попереду наша ціль.

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Цей рік нелегкий для усіх сфер роботи, думаю це стосується і благодійності. Ваш фонд активно долучався до допомоги медикам у боротьбі з COVID-19. Які ще цілі та завдання ставите для команди "Рідні" на цей рік?

У цьому році ми відкриваємо два відділення Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні", а у вересні свою роботу розпочне дитячий садочок, створений спільно з медичним центром "Medicover". Загалом на нашому сайті ridni.org.ua ви знайдете усі новини та ініціативи з життя нашого фонду. Вірю, що спільними зусиллями нашої команди, партнерів, благодійників та з Божою допомогою ми втілимо всі наші плани в життя.