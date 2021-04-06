Мощный ветер и лавины в Карпатах: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине во вторник, 6 апреля, прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов ожидают штормовой ветер, а в Карпатах существует риск схода лавин.
Источник:ГСЧС
Мощные ветры в Украине
Днем в центральных, восточных и южных областях предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Читайте также Прогноз погоды на 6 апреля: часть Украины охватит серьезное похолодание
Риск лавин в Карпатах
На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная угроза схода лавин.
Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием сильных снегопадов.
Поделиться новостью