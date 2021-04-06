В Украине во вторник, 6 апреля, прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В большинстве регионов ожидают штормовой ветер, а в Карпатах существует риск схода лавин.

Мощные ветры в Украине Днем в центральных, восточных и южных областях предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен первый уровень опасности (желтый). Читайте также Прогноз погоды на 6 апреля: часть Украины охватит серьезное похолодание Риск лавин в Карпатах На высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная угроза схода лавин. Спасатели предупреждают о 3 уровне опасности. Такая ситуация стала следствием сильных снегопадов. Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала