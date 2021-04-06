В Україні у вівторок, 6 квітня, прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У більшості регіонів очікують штормовий вітер, а у Карпатах існує ризик сходження лавин.

Потужні вітри в Україні Вдень у центральних, східних і південних областях попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Читайте також Прогноз погоди на 6 квітня: частину України охопить серйозне похолодання Ризик лавин у Карпатах На високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей утримується значна загроза сходження лавин. Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком сильних снігопадів. Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.

Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу