Потужний вітер і лавини у Карпатах: в Україні оголосили штормове попередження
В Україні у вівторок, 6 квітня, прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У більшості регіонів очікують штормовий вітер, а у Карпатах існує ризик сходження лавин.
Джерело:ДСНС
Потужні вітри в Україні
Вдень у центральних, східних і південних областях попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
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Ризик лавин у Карпатах
На високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей утримується значна загроза сходження лавин.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація стала наслідком сильних снігопадів.
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