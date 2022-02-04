В среднем говорится о 20 тысячах гривен ежемесячно, которые выделялись политикам из госбюджета.

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Среди 90 депутатов-миллионеров, которые воспользовались правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". В частности ряд депутатов-мультимиллионеров,

– отметили в КИУ.

Например, компенсацию получили депутаты монобольшинства:

Остап Шипайло – предприниматель, задекларировал 22 миллиона гривен. (№ 120 в избирательном списке "Слуги народа").

Александр Трухин, ставший фигурантом скандала относительно участия в ДТП, арендовал жилье за бюджетные средства. Он задекларировал 20 миллионов.

Арендовали жилье также Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, которые задекларировали 8 – 11 миллионов гривен денежных активов.

Всего в списке самых богатых депутатов, которые воспользовались бюджетными средствами:

внефракционный Олег Воронько (задекларировал 129 миллионов гривен),

внефракционный Евгений Яковенко (54 миллиона гривен),

внефракционный Муса Магомедов (39 миллионов гривен),

внефракционный Сергей Магера (25 миллионов гривен),

депутат группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 миллионов гривен),

представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 миллионов гривен),

член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 миллионов гривен).

Глава КИУ Алексей Кошель сообщил, что 70% депутатов, которые арендуют жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье.

Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, что воспринимается как своеобразный депутатский бонус,

– добавил он.

Обратите внимание! Согласно закону, украинские нардепы получают денежную компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера, если у них нет недвижимости в Киеве.

Текст публикации Комитета избирателей Украины:

Трухин и другие: 65 миллионеров из "Слуги народа" в прошлом году арендовали жилье за бюджетные средства

В течение прошлого года 90 народных депутатов-миллионеров воспользовались правом на получение средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера. В среднем речь идет 20 тысячах гривен ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из Государственного бюджета Украины.

Среди 90 депутатов-миллионеров, которые воспользовались правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". В частности, ряд депутатов-мультимиллионеров. К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель, задекларировал 22 миллиона гривен, № 120 в избирательном списке "Слуги народа"). Также арендовал жилье за бюджетные средства народный депутат Александр Трухин, который стал фигурантом скандала относительно участия в ДТП (задекларировал 20 миллионов гривен). Также получали бюджетную компенсацию члены монобольшинства Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, которые задекларировали 8 – 11 миллионов гривен денежных активов.

Всего в списке самых богатых депутатов, которые воспользовались бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 миллионов гривен), Евгений Яковенко (54 миллиона гривен) и Муса Магомедов (39 миллионов гривен). Также в ТОП 10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 миллиона гривен), член группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 миллионов гривен), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 миллионов гривен) и член фракции "Батькивщина" Олег Мейдич (14 миллионов гривен).

"70% депутатов, которые арендуют жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы на аренду квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, что воспринимается как своеобразный депутатский бонус", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. Народному депутату на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его жительства, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой ВР. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города Киев.

Информация относительно состояния народных депутатов в соответствии с данными из деклараций за 2021 год (раздел "Денежные активы", валютные активы переведены в гривну).