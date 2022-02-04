У середньому мовиться про 20 тисяч гривень щомісячно, які виділялися політикам з Держбюджету.

Читайте також "Слуга"-мільйонер Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на житло, – Bihus.Info

Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися правом на отримання бюджетних коштів, 65 членів фракції "Слуга Народу". Зокрема низка депутатів-мультимільйонерів,

– зазначили у КВУ.

Наприклад, компенсацію отримали депутати монобільшості:

Остап Шипайло – підприємець, задекларував 22 мільйони гривень. (№120 у виборчому списку "Слуги Народу").

Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу щодо участі в ДТП, орендував житло за бюджетні кошти. Він задекларував 20 мільйонів.

Орендували житло також Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8 – 11 мільйонів гривень грошових активів.

Загалом у списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами:

позафракційний Олег Воронько (задекларував 129 мільйонів гривень),

позафракційний Євген Яковенко (54 мільйони гривень)

позафракційний Муса Магомедов (39 мільйонів гривень)

позафракційний Сергій Магера (25 мільйонів гривень),

депутат групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський (19 мільйонів гривень),

представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 мільйонів гривень)

член фракції "Батьківщина" Олег Мейдич (14 мільйонів гривень).

Голова КВУ Олексій Кошель повідомив, що 70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло.

Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус,

– додав він.

Зверніть увагу! Згідно із законом, українські нардепи отримюють грошову компенсацію за винайм житла або оплату готельного номера, якщо у них немає нерухомості в Києві.

Текст публікації Комітету виборців України:

Трухін та інші: 65 мільйонерів зі "Слуги Народу" минулоріч орендували житло за бюджетні кошти

Упродовж минулого року 90 народних депутатів-мільйонерів скористалися правом на отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера. В середньому мова йде 20 тисяч гривень щомісячно, які виділялися народним депутатам із Державного бюджету України.

Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися правом на отримання бюджетних коштів, 65 членів фракції "Слуга Народу". Зокрема, низка депутатів-мультимільйонерів. До прикладу, бюджетну компенсацію отримав народний депутат Остап Шипайло (підприємець, задекларував 22 мільйони гривень, №120 у виборчому списку "Слуги Народу"). Також орендував житло за бюджетні кошти народний депутат Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу щодо участі в ДТП (задекларував 20 мільйонів гривень). Також отримували бюджетну компенсацію члени монобільшості Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8 – 11 мільйонів гривень грошових активів.

Загалом у списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами: позафракційні Олег Воронько (задекларував 129 мільйонів гривень), Євген Яковенко (54 мільйони гривень) та Муса Магомедов (39 мільйонів гривень). Також у ТОП 10 найбагатших орендарів житла позафракційний Сергій Магера (25 мільйони гривень), член групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський (19 мільйони гривень), представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 мільйони гривень) та член фракції "Батьківщина" Олег Мейдич (14 мільйонів гривень).

"70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону "Про статус народного депутата України" у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються кошти в розмірі, встановленому кошторисом ВР. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

Інформація щодо статків народних депутатів відповідно до даних із декларацій за 2021 рік (розділ "Грошові активи", валютні активи переведено в гривню).