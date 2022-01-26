Мільйонери без житла

За даними журналістів, упродовж 2021 року держава виділила Клочку 236 тисяч гривень компенсації на оренду житла. У 2020 році – майже 160 тисяч гривень.

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При цьому Клочко та його дружина є офіційними мільйонерами. У декларації за 2020 рік "слуга" зазначив, що отримав 517 тисяч гривень зарплатні і 820 тисяч гривень від продажу авто.

Дружина нардепа також отримала 368 тисяч гривень з продажу транспортного засобу та майже 3,4 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності. До речі, ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019 року й одразу почала показувати мільйонні заробітки.

Окрім доходів, родина Клочків мала й мільйонні заощадження. Тільки в готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 мільйона гривень та 200 тисяч доларів.

Водночас офіційно власного житла у Києві Клочко не має. У його декларації зазначена орендована квартира на 100 квадратів на околиці. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як площі пропонують за 19 тисяч гривень. Це збігається з виділеною з бюджету сумою.

Автомобілі замість власного даху над головою

Попри відсутність житла, політик ледь не щороку оновлює автопарк. Лише за останні кілька місяців у його родини з'явилися дві нові елітні автівки:

Volvo 2017 року за 900 тисяч гривень, як вказано у декларації;

Lexus 2018 року ціни на авторинку за який стартують від 1,3 мільйона гривень.

Як гроші від держави прокоментував Клочко

На запитання журналістів про те, чи вважає нардеп нормальним мати дорогі автівки та мільйонні заощадження й попри це отримувати гроші від держави, той відповів: "Я точно не порушую закон".

Зверніть увагу! Раніше довкола Клочка виник скандал. Все тому, що за часи депутатства політика його 70-річна матір "накупила" майна на понад 14 мільйонів гривень. При цьому у самого депутата таких активів офіційно немає.

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