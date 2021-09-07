Принаймні про це свідчать дані його електронної декларації. Звідки у 70-річної матері нардепа 14,5 мільйона гривень на коштовну нерухомість – невідомо.
Важливо НАЗК зацікавилось ексголовою Харківської ОДА Кучером через біткоїни на 13 мільйонів гривень
Що придбала мати нардепа Клочка
- У серпні 2021-го матір нардепа купила одразу 2 квартири (на 200 і на 68 квадратних метрів) і нежитлове приміщення (4,5 квадратних метра) в столичному ЖК Рів'єра. Нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 мільйона гривень.
- У квітні 2021 року жінка купила будинок на 150 квадратних метрів під Броварами у селі Перемога. За цією адресою розташоване котеджне містечко Viva Village Town. На сторінці містечка у фейсбуці будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 мільйона гривень.
- У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, що за 25 кілометрів від Києва. Ділянка розташована на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером.
- Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016 року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 мільйона гривень.
Як Клочко коментує коштовні покупки матері
У коментарі журналістам нардеп казав, що він нібито не фінансував купівлю нерухомості матері й порадив звертатися безпосередньо до неї.
Що відомо про Андрія Клочка
- Клочко пройшов до Ради за списками "Слуги народу". Він очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- До парламенту він був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах.
- Дружина досі займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 мільйона доходів.