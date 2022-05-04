Теплее всего будет на Юге Украины и в Ужгороде. Столбики термометров там покажут до +19 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, 5 мая в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода.

Однако небольшой дождь возможен в:

Приазовье,

Крыму,

Карпатах.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается низкой: +1...+6 градусов, на Юге и Востоке Украины +4...+9 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+16 градусов, в западных областях и южной части будет теплее – +15...+19 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, сухо и солнечно. Ночью ожидается +3...+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, а днем – +13...+14 градусов.

Интересно! По прогнозу синоптика, ближайшие результативные дожди ожидаются в Украине 8 – 9 мая.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины ожидается сухая и теплая погода. Дожди наконец-то отступят. Температура воздуха будет составлять +14...+16 градусов. Подобная ситуация и в восточных регионах. Там столбики термометров покажут аналогичные +14…+16 градусов.

На Севере будет несколько прохладнее – +13…+15 градусов. Однако дожди не прогнозируют. Погода будет солнечной и сухой. Самую теплую погоду синоптики прогнозируют на Юге – +17 градусов. И только в Крыму возможны дожди с грозами.

Утром в Киеве распогодится, дожди исчезнут и до конца дня больше не появятся. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на 5 мая / Данные Укргидрометцентра