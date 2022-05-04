Теплее всего будет на Юге Украины и в Ужгороде. Столбики термометров там покажут до +19 градусов.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, 5 мая в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода.
Однако небольшой дождь возможен в:
- Приазовье,
- Крыму,
- Карпатах.
Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается низкой: +1...+6 градусов, на Юге и Востоке Украины +4...+9 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+16 градусов, в западных областях и южной части будет теплее – +15...+19 градусов.
В Киеве осадков не ожидается, сухо и солнечно. Ночью ожидается +3...+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, а днем – +13...+14 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины ожидается сухая и теплая погода. Дожди наконец-то отступят. Температура воздуха будет составлять +14...+16 градусов. Подобная ситуация и в восточных регионах. Там столбики термометров покажут аналогичные +14…+16 градусов.
На Севере будет несколько прохладнее – +13…+15 градусов. Однако дожди не прогнозируют. Погода будет солнечной и сухой. Самую теплую погоду синоптики прогнозируют на Юге – +17 градусов. И только в Крыму возможны дожди с грозами.
Утром в Киеве распогодится, дожди исчезнут и до конца дня больше не появятся. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +17...+19
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 5 мая / Данные Укргидрометцентра