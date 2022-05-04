Найтепліше буде на Півдні Україні та в Ужгороді. Стовпчики термометрів там покажуть до +19 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, 5 травня у більшості областей пануватиме суха сонячна погода.

Проте невеликий дощ можливий у:

Приазов'ї,

Криму,

Карпатах.

Температура повітря найближчої ночі очікується низькою: +1...+6 градусів, на Півдні та Сході України +4...+9 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+16 градусів, у західних областях та в південній частині буде тепліше – +15...+19 градусів.

У Києві опадів не передбачається, сухо та сонячно. Вночі очікується +3...+5 градусів, на околицях можливі заморозки, а вдень – +13...+14 градусів.

Цікаво! За прогнозом синоптикині, Найближчі результативніші дощі очікуються в Україні 8 – 9 травня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України очікується суха та тепла погода. Дощі нарешті відступлять. Температура повітря складатиме +14...+16 градусів. Подібна ситуація і у східних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть аналогічні +14...+16 градусів.

На Півночі буде дещо прохолодніше – +13...+15 градусів. Однак дощів не прогнозують. Погода буде сонячною та сухою. Найтеплішу погоду синоптики прогнозують на Півдні – +17 градусів. І лише у Криму можливі дощі з грозами.

Вранці у Києві розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Повітря прогріється до +13...+15 градусів.

Погода у містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 5 травня / Дані Укргідрометцентру