Проект указа будет передан на рассмотрение Владимиру Зеленскому.
Читайте также Санкции, вступление в ЕС, преступления России: заявление Шмыгаля во время брифинга с Боррелем в Киеве
По словам Шмыгаля, Нацсовет по восстановлению страны будет заниматься разработкой плана послевоенного обновления и развития Украины.
Модернизация и перезапуск экономики
План будет предусматривать не только конкретные шаги по восстановлению, развитию инфраструктуры и жилья, но и структурную модернизацию и перезапуск экономики на основе европейских стандартов и правил,
– добавил премьер-министр.
По его словам, украинская социальная политика должна отвечать лучшим мировым стандартам, а экономика Украины должна быть новейшей и конкурентоспособной.
Украинцы должны возвращаться из-за границы домой, потому что здесь лучшие условия для жизни,
– сказал Шмигаль, рассказывая об основных целях Украины после завершения войны.
Смотрите заседание правительства от 9 апреля: видео