Проект указа будет передан на рассмотрение Владимиру Зеленскому.

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По словам Шмыгаля, Нацсовет по восстановлению страны будет заниматься разработкой плана послевоенного обновления и развития Украины.

Модернизация и перезапуск экономики

План будет предусматривать не только конкретные шаги по восстановлению, развитию инфраструктуры и жилья, но и структурную модернизацию и перезапуск экономики на основе европейских стандартов и правил,

– добавил премьер-министр.

По его словам, украинская социальная политика должна отвечать лучшим мировым стандартам, а экономика Украины должна быть новейшей и конкурентоспособной.

Украинцы должны возвращаться из-за границы домой, потому что здесь лучшие условия для жизни,

– сказал Шмигаль, рассказывая об основных целях Украины после завершения войны.

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