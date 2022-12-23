Теплее всего, уже традиционно, будет на Юге. Во временно оккупированном Крыму воздух прогреется до +11 градусов.

Важно На Рождество Украину будут заливать дожди: какую погоду обещают 25 декабря

В большинстве областей на Западе весь день будет облачным. С самого утра будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +2…+4 градуса. В то же время утром до самого вечера небо в большинстве областей будет покрыто облаками.

Весь день в северных регионах будет облачным. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На Юге тоже будет облачно, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Вечером будет идти мелкий дождь, столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины на 24 декабря.

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4



Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Фото Укргидрометцентра