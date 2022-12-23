Теплее всего, уже традиционно, будет на Юге. Во временно оккупированном Крыму воздух прогреется до +11 градусов.
Важно На Рождество Украину будут заливать дожди: какую погоду обещают 25 декабря
В большинстве областей на Западе весь день будет облачным. С самого утра будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +2…+4 градуса. В то же время утром до самого вечера небо в большинстве областей будет покрыто облаками.
Весь день в северных регионах будет облачным. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На Юге тоже будет облачно, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным. Вечером будет идти мелкий дождь, столбики термометров покажут +2...+4 градуса.
Погода в городах Украины на 24 декабря.
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +6...+8
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Фото Укргидрометцентра