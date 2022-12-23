Найтепліше, вже традиційно, буде на Півдні. У тимчасово окупованому Криму повітря прогріється аж до +11 градусів.
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У більшості областей на Заході весь день буде хмарним. Від самого ранку падатиме дрібний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів. На Сході буде трохи прохолодніше – +2...+4 градуси. Водночас зранку до самого вечора небо у більшості областей буде вкрите хмарами.
Весь день у північних регіонах буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На Півдні також буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Увечері падатиме дрібний дощ, стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси.
Погода в містах України на 24 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / Фото Укргідрометцентру