По прогнозам синоптиков, грозы начнутся днем 30 июня. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.
Тема Жара будет держать Запад Украины в плену, в остальных регионах - дожди: прогноз погоды на 30 июня
Грозы и порывы ветра
Днем 30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы. В центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
В центральных и южных районах объявили I уровень опасности. Он на карте показан желтым цветом.
30 июня – 1 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается всех областей, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Крыма.
Ухудшение погодных условий / Данные Укргидрометцентра
Температура воздуха в Украине 30 июня
- Львов – +33...+35
- Ужгород – +34...+36
- Ивано-Франковск – +32...+34
- Тернополь – +33...+35
- Черновцы – +33...+35
- Хмельницкий – +32...+34
- Луцк – +33...+35
- Ровно – +32...+34
- Житомир – +27...+29
- Винница – +29...+31
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +27...+29
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +25...+27
- Киев – +27...+29