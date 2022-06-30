По прогнозам синоптиков, грозы начнутся днем 30 июня. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Тема Жара будет держать Запад Украины в плену, в остальных регионах - дожди: прогноз погоды на 30 июня

Грозы и порывы ветра

Днем 30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы. В центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.

В центральных и южных районах объявили I уровень опасности. Он на карте показан желтым цветом.

30 июня – 1 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается всех областей, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Крыма.

Погода в Украине 30 июня 1 июля 2022
Ухудшение погодных условий / Данные Укргидрометцентра

Температура воздуха в Украине 30 июня

  • Львов – +33...+35
  • Ужгород – +34...+36
  • Ивано-Франковск – +32...+34
  • Тернополь – +33...+35
  • Черновцы – +33...+35
  • Хмельницкий – +32...+34
  • Луцк – +33...+35
  • Ровно – +32...+34
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +26...+28
  • Чернигов – +25...+27
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +25...+27
  • Киев – +27...+29

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