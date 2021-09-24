Во время переговоров политики должны были договориться о строительстве завода турецких ударных беспилотников в нашей стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет,
– заметил глава МИД.
Кулеба заявил, что в Украине будут производить турецкие Bayraktar: смотрите видео
Беспилотники Bayraktar для Украины: коротко
- На вооружении ВСУ уже есть беспилотники Bayraktar TB-2. О закупке 6 таких аппаратов Украина и Турция договорились еще в 2018 году.
- В 2020 году гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря анонсировал, что Украина планирует приобрести у Турции еще 48 таких беспилотников.
Что известно о Bayraktar
Bayraktar – это турецкий ударный беспилотник нового поколения, который неоднократно доказывал свою эффективность. Его активно применяют в вооруженных конфликтах.
Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением БПЛА способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.