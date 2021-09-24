Під час перемовин політики повинні були домовитися про будівництво заводу турецьких ударних безпілотників у нашій державі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Я вже сказав про це: там все буде добре, і завод Bayraktar на території України буде,
– зауважив очільник МЗС.
Кулеба заявив, що в Україні виготовлятимуть турецькі Bayraktar: дивіться відео
Безпілотники Bayraktar в Україні: коротко
- На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.
- У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.
Що відомо про BayraktarBayraktar – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність. Його активно застосовують у збройних конфліктах.
Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням БПЛА здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.