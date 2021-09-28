В чем обвинили бывших работников СБУ

Речь идет о преступлении, которое подозреваемые могли совершить в феврале 2015 года. Тогда служащие похитили проукраинского активиста в Крыму и незаконно его удерживали.

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Активист был участником Революции Достоинства. Силовики били его, пытали и угрожали. Таким способом они пытались выбить из мужчины признание в преступлении, которого тот не совершал. Говорится о:

нанесение телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в Киеве,

подготовку диверсии на территории Крыма.

Так, "работников" незаконно созданного УФСБ обвиняют в совершении военного преступления. Речь идет о пытках и незаконном заключении украинца, что составляет серьезное нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны,

– рассказали в прокуратуре.

Отметим, теперь бывшим правоохранителям грозит заключение сроком от 8 до 12 лет.

Подозрение для бывших военных ВСУ и работника СБУ

Накануне двум бывшим военным Вооруженных сил Украины, а также сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении в жестком обращении с людьми в незаконной тюрьме в Донецке.

Известно, что подозреваемые сильно избивали незаконно задержанных проукраинских местных жителей. Пострадавших содержали в нечеловеческих условиях и без еды. Такие действия злоумышленников являются нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.