Он поделился своим мнением в эфире 24 Канала.

Почему обвинения польских политиков беспочвенны?

Эксперт подчеркнул, что украинские органы местного самоуправления являются автономными и полностью независимыми от центральной власти. По его словам, местных депутатов избирают граждане, которые и будут спрашивать с них за принятые постановления. Кроме того, попытки польских чиновников оказать давление на украинское правительство выглядят абсурдными.

Петр Олещук подчеркнул, что польская сторона демонстрирует высокомерие, потому что она просто не хочет разобраться во внутреннем устройстве Украины. По его мнению, подход, заключающийся в том, чтобы обвинять украинцев в любой ситуации, приводит лишь к росту ксенофобии в самой Польше.

Это орган местного самоуправления. Он независим от центральной власти, его избирают местные жители, и именно они в конечном итоге будут от него требовать отчета. Я не знаю, чего польское правительство в этой ситуации хотело от украинского правительства – чтобы оно запретило Львовский облсовет или распустило его? Они что, считают, что у нас здесь какая-то диктатура или тирания?

– говорит Петр Олещук.

Эксперт отметил, что сам считает подобные решения несвоевременными, однако ответственность за них несут исключительно депутаты перед своими избирателями. Украина демонстрирует подлинные демократические стандарты, когда граждане сами решают судьбу избранников на выборах, в отличие от автократической России, где указания спускаются из Кремля.

Напомним, что 20 октября Львовская Рада приняла решение объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

Инициатива по чествованию памяти деятелей УПА спровоцировала серьезный кризис в отношениях с соседним государством. Из-за действий областной Рады Польша приостановила передачу военной помощи, а также инициировала запрет на въезд в Шенгенскую зону на 5 лет для автора инициативы.