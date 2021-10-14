Министр внутренних дел сообщил, что полицейские, военнослужащие и спасатели в четверг, 14 октября, работали в усиленном режиме
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"Максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам празднование Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы", – отметил Денис Монастырский.
По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий! Никаких правонарушений допущено не было – приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией,
– подчеркнул глава МВД.
Кроме этого, он поблагодарил правоохранителей за качественную работу: "Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе. С праздником! Слава Украине!"
В Украине в День защитников и защитниц состоялось 400 мероприятий / Фото из фейсбука Дениса Монастырского
День защитников и защитниц: что известно
- С начала российско-украинской войны в 2014 году в Украине начали отмечать День защитника. Государственным выходным этот день является с 2015 года.
- В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Текст публикации Дениса Монастырского:
Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий!
Полиция диалога, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии и ГСЧС максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам празднование Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы.
Никаких правонарушений допущено не было – приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией.
Выражаю благодарность всем правоохранителям за качественную работу. Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе.
Так держать!
С праздником всех!
Слава Украине!