Міністр внутрішніх справ повідомив, що поліцейські, військовослужбовці та рятувальники у четвер, 14 жовтня, працювали в посиленому режимі

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"Максимально скоординували свої дії для того, щоб ніщо не затьмарило українцям відзначення Дня захисників і захисниць України та Покрови Пресвятої Богородиці", – зазначив Денис Монастирський.

По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів! Жодних правопорушень допущено не було – приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією,

– наголосив глава МВС.

Окрім цього, він подякував правоохоронцям за якісну роботу: "Ви проявили справжній професіоналізм та відданість службі. Зі святом! Слава Україні!"

Зверніть увагу! З нагоди свята у кожному куточку країни відбулися урочисті заходи. Зокрема, у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, вперше за 30 років пройшов військовий парад.

В Україні у День захисників і захисниць відбулося 400 заходів / Фото з фейсбуку Дениса Монастирського

День захисників і захисниць: що відомо

З початку російсько-української війни у 2014 році в Україні почали відзначати День захисника. Державним вихідним цей день є з 2015 року.

Цьогоріч свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Текст публікації Дениса Монастирського:

Поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів!

Поліція діалогу, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії та ДСНС максимально скоординували свої дії для того, щоб ніщо не затьмарило українцям відзначення Дня захисників та захисниць України й Покрови Пресвятої Богородиці.

Жодних правопорушень допущено не було – приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією.

Висловлюю подяку всім правоохоронцям за якісну роботу. Ви проявили справжній професіоналізм та відданість службі.

Так тримати!

Зі святом усіх!

Слава Україні!