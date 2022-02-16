Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. На Херсонщине, Запорожье и в Крыму – будет светить солнце.
Читайте также Харьков окутал густой смог: горожане жалуются на проблемы с дыханием
Погода в регионах Украины
В западных регионах прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На востоке – несколько прохладнее +5...+8 градусов, там будет солнечно.
В северных областях синоптики информируют об осадках. Температура составит +5 ... +7 градусов. На юге –сухо, следует ожидать потепления до +10...+14 градусов.
В украинской столице в четверг, 17 февраля, предусматривают дождливую погоду и до +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 17 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +5...+7
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – + 7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Киев – +6...+8