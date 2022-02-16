Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. На Херсонщине, Запорожье и в Крыму – будет светить солнце.

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Погода в регионах Украины

В западных регионах прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На востоке – несколько прохладнее +5...+8 градусов, там будет солнечно.

В северных областях синоптики информируют об осадках. Температура составит +5 ... +7 градусов. На юге –сухо, следует ожидать потепления до +10...+14 градусов.

В украинской столице в четверг, 17 февраля, предусматривают дождливую погоду и до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 17 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +5...+7

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – + 7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +6...+8



Погода в Украине 17 февраля / данные Укргидрометцентра