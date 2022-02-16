Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на Півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж ввечері. На Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – світитиме сонце.
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Погода в регіонах України
У західних регіонах прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході – дещо прохолодніше +5...+8 градусів, там буде сонячно.
У північних областях синоптики інформують про опади. Температура становитиме +5…+7 градусів. На півдні – сухо, слід очікувати потепління до +10...+14 градусів.
В українській столиці у четвер, 17 лютого, передбачають дощову погоду та до +6…+8 градусів.
Погода у містах України 17 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +5...+7
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +5...+7
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8