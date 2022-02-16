Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на Півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж ввечері. На Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – світитиме сонце.

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Погода в регіонах України

У західних регіонах прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході – дещо прохолодніше +5...+8 градусів, там буде сонячно.

У північних областях синоптики інформують про опади. Температура становитиме +5…+7 градусів. На півдні – сухо, слід очікувати потепління до +10...+14 градусів.

В українській столиці у четвер, 17 лютого, передбачають дощову погоду та до +6…+8 градусів.

Погода у містах України 17 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +5...+7

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8



Погода в Україні 17 лютого / Дані Укргідрометцентру