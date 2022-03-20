Такие данные представители разведывательных ведомств стран Запада сообщили The Washington Post. В то же время, подчеркивает американское издание, украинская разведка уверяет, что потери россиян еще больше.

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Россия несет огромные потери в войне против Украины

Вероятно, русская армия близка к "кульминационной точке" своего наступления, то есть оккупанты практически достигли пределов своих возможностей. Такое мнение выразил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Считается, что по достижении этой точки захватчики уже не могут продвигаться вперед.

В то же время у России все еще есть большие резервы живой силы. Но большую часть своих боеспособных сил она уже задействовала. По словам бывшего американского морпеха и аналитика Института исследований зарубежной политики Роба Ли, 120 из 168 батальонных тактических групп российской армии уже воюют на местах. А это – около 100 000 из 190 000 солдат, отправленных в Украину.

Это значит, что Россия уже задействовала 75% своих боеспособных сил,

– отмечает The Washington Post со ссылкой на официальных представителей США.

Тем временем на России не спешат говорить о своих потерях. Кремль до сих пор не обновил лживо приуменьшенную цифру в 498 погибших, которую он объявил через неделю после полномасштабного вторжения в Украину.

По данным западной разведки, подлинные цифры свидетельствуют, что около трети основных боевых сил России уже выведены из строя. "Это огромные потери, и их нелегко восполнить", – отмечает Роб Ли.

Не поможет россиянам и новый призыв или вербовка наемников. Потому что несмотря на преобладание в живой силе, русские войска крайне демотивированы, а их "боевой дух" только падает.