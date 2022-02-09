Какова вероятность того, что законопроект все же примут, за какие нарушения будут забирать права и нужны ли украинским водителям такие нововведения – разбирался сайт 24 канал.

Читайте В Украине хотят наказывать водителей за движение без света и летнюю резину: что об этом известно

Что предлагается законопроектом

Проект закона №6278 предлагает усилить ответственность украинских водителей. Документ вносит изменения в ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения граждан удостоверение водителя. Такое наказание грозит за систематические грубые нарушения ПДД (сейчас это наказывается лишением прав сроком до 10 лет).

Предполагается, что отбирать права пожизненно будут именно за вождение в нетрезвом состоянии.

Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", считает, что вероятность того, что законопроект поддержит большинство народных депутатов, не слишком высока, поскольку на это влияют несколько факторов.

Так, меньше водителей – меньше затрат на автомобили, топливо и так далее. Это значит – меньше уплаченных налогов с топлива, с владельцев автомобилей и тому подобное. Лучше увеличивать размер штрафов и вводить в действие так называемую "балльную систему", когда при достижении необходимой отметки человек на год лишают права управления транспортным средством.

Это вряд ли сильно повлияет на количество людей в нетрезвом состоянии за рулем, так как если человек уже 3+ раз попадается на вождении в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения вряд ли остановит его от дальнейшего управления автомобилем. В этом плане действеннее будет большой штраф и конфискация авто,

– отметил специалист.

Юристы считают, что пожизненное лишение удостоверений не повлияет на количество нетрезвых водителей / Фото Unsplash

Алина Давыдова, адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", считает, что законопроект все же могут принять, учитывая стремительное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий за последние годы, в том числе со значительным количеством жертв.

Вместе с этим, разница между 10 летним сроком лишения права управления транспортными средствами и пожизненным лишением его тоже достаточно существенная, учитывая что не могу без колебаний утверждать, что такой законопроект все же будет принят в том виде, в котором сейчас существует. Однако, все зависит от политической воли наших народных избранников,

– добавила Давыдова.

Нужны ли такие изменения

Игорь Чудовский отметил, что во внесении таких изменений в законодательство нет необходимости, ведь это существенно не повлияет на количество подвыпивших людей за рулем. Тем более действующая санкция статьи 130 КуоАП уже содержит вероятность лишения права управления транспортными средствами на срок 10 лет, что также является довольно долгим сроком.

За рубежом водителей не лишают прав на всю жизнь / Фото Unsplash

В то же время Алина Давыдова уверена, что вопрос повышения административной уголовной ответственности за нетрезвое вождение является весьма актуальным в современных реалиях, а потому – необходимым.

В то же время пожизненное лишение водительских прав, без градации срока его применения, будет нести исключительно такую функцию ответственности как наказание, что не исключает возможность применения его другой функции – исправительной (поскольку такое право у лица уже не появится никогда, независимо от его дальнейшего поведения). Возможно, более целесообразным было бы внести изменения в Уголовный кодекс Украины в части увеличения меры именно основного наказания за вождение в нетрезвом состоянии, а не только срока применения дополнительного,

– уточнила Давыдова.

Она считает, что предложенные в законопроекте № 6278 от 04.11.2021 изменения нужно доработать. Так, в частности, уместно было бы закрепить на законодательном уровне дефиницию понятия "систематически", как обязательное условие применения такого наказания, поскольку отсутствие ее официального определения не будет исключать возможности манипулирования.

Есть ли такая практика за рубежом

Игорь Чудовский рассказал, что пожизненное лишение права управления транспортным средством мало где применяется. Единичные случаи применения такого наказания встречаются в странах с более жестким политическим режимом, и, кроме самого факта управления навеселе, требуют еще отягчающих последствий, таких как причинение ДТП с пострадавшими/погибшим и тому подобное.

Также еще есть хороший, по моему мнению, пример из Дании. В местном законодательстве существует положение о том, что штрафы, уплаченные за нетрезвое управление автомобилем, поступают не в общий бюджет, а напрямую в так называемый "Фонд жертв ДТП", который поддерживает именно людей, пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей, финансирует исследования и консультации по данному вопросу и способствует информированию населения о такой проблеме,

– отметил адвокат.

Перенять полезный опыт можно в Дании. Там тщательно тестируют водителей на наличие психических и физических недостатков, которые могут мешать безопасному управлению автомобиля. Если у водителя обнаруживают одно из таких расстройств, его могут навсегда лишить права управления транспортными средствами.

Алина Давыдова рассказала, что в некоторых странах Западной Европы также могут пожизненно лишать водительского удостоверения при определенных условиях. В то же время в Европе есть страны, где срок конфискации удостоверения за нарушение ПДД нетрезвым водителем значительно выше, чем тот, что в Украине (10 лет).

Кроме этого, в некоторых странах после окончания срока лишения права управления транспортным средством, чтобы получить удостоверение водителя, лицу нужно сдать экзамен/пройти тесты, которые достаточно часто для таких лиц бывают осложненными,

– резюмировала специалист.

Что нужно знать автомобилисту зимой: смотрите видео