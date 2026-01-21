Надо изменить логику: как в Украине можно улучшить работу ПВО
- Минобороны рассматривает возможность усилить украинскую ПВО благодаря созданию антидронового купола для защиты крупных городов.
- Представитель УДА Сергей Братчук отметил, что это не решит проблему полностью, потому что закрыть всю территорию Украины не удастся и объяснил, на чем надо дополнительно сосредоточиться.
Новое руководство Минобороны анонсировало планы укрепить украинскую ПВО, предвидя железный купол. Сегодня украинская система противовоздушной обороны является одной из лучших благодаря помощи союзников, которые в частности передали Patriot, европейские аналоги SAMP/T, немецкие IRIS-T.
На этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, озвучив, что сегодняшняя номенклатура для отражения вражеских атак состоит из классических средств ПВО, а также крупнокалиберных пулеметов для мобильных огневых групп.
Что следует предусмотреть вместе с антидронным куполом?
Комментируя заявление новоназначенного министра обороны Михаила Федорова о необходимости создать антидроновий купол над Украиной, Братчук подчеркнул, что следует понимать, что на 100% это решение не позволит закрыть территорию нашей страны. Он пояснил, что это физически сделать невозможно и говорится о прикрытии крупных городов, а в первую очередь критической инфраструктуры там, потому что от этого зависит экономика, обороноспособность государства.
Этот купол не просто должен отражать условно мяч как в пин-погне, он должен действовать на опережение. Когда мы говорим о дроновом щите, то надо предусмотреть и дроновой меч, а это превентивные удары по территории России,
– озвучил Братчук.
Представитель УДА напомнил, что уже были разговоры со стороны европейцев о планах создать "стену" против российских дронов на восточной границе, привлекая опыт и технологии Украины. Есть ли сдвиги в этом процессе пока неизвестно, однако Братчук уверен, что в Украине сегодня есть технические возможности и идеи относительно этого. Он считает, что произойдет масштабирование этих процессов, когда удастся создать определенный щит.
Украина стремится усилить защиту неба
Министр обороны Федоров подписал соглашение с компанией США Palantir о создании AI-платформы Dataroom. Украина намерена внедрить новое поколение ИИ-ПВО. Указанная система будет тренировать искусственный интеллект, используя данные за весь период полномасштабной войны. Это позволит потом предвидеть вражеские удары и нацелить недорогие автономные перехватчики для противодействия.
Украина ищет поддержки среди своих европейских партнеров. Так, президент Чехии Петр Павел заявил, что наше государство может получить самолеты, вероятно типа L-159. Авиаэксперт Константин Криволап рассказал, что эта авиация имеет реактивную тягу, может выполнять функцию истребителя. Эти самолеты можно будет оснастить ракетами AIM-9, которые показать свою эффективность в поражении "Шахедов".