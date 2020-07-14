Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который усиливает уголовную ответственность за похищение авто. В частности строже собираются наказывать тех, кто подделывает, изменяет или уничтожает идентификационные номера авто.

За соответствующий законопроект №3301 в первом чтении проголосовали 274 депутата, сообщает Интерфакс-Украина. Это только первый шаг к усилению ответственности: за законодательную инициативу должны проголосовать во второй раз, а затем подписать спикер парламента и президент.

Перед тем Рада легализовала игорный бизнес в Украине

В Верховную Раду законопроект поступил еще 3 апреля 2020 года. Его инициаторами выступили восемь народных депутатов из разных фракций.

Что будет грозить по новому законопроекту

Законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства.

Усилить планируют до:

штрафа в 1-1,2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тысячи гривен – 24 канал)

или

ограничения свободы на три-пять лет,

или

лишения на три-семь лет.

Сейчас подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2,550-4,250 тысячи гривен – 24 канал) или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Заметим, в воскресенье 12 июля состоялось резонансное ДТП возле Козина на Киевщине, в котором погибли супруги и двое их детей. Участник ДТП, который управлял авто, что врезалось во внедорожник погибших, был пьян. По одной из версий следственного прокурора, который занимается делом, участник ДТП, которого уже взяли под стражу, взял авто без разрешения и спровоцировал на нем смертельное ДТП.