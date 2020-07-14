Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення авто. Зокрема суворіше збираються карати тих, хто підробляє, змінює чи знищує ідентифікаційні номери авто.

За відповідний законопроєкт №3301 у першому читанні проголосували 274 депутати, повідомляє Інтерфакс-Україна. Це лише перший крок до посилення відповідальності: законодавчу ініціативу мають проголосувати вдруге, а потім підписати спікер парламенту і президент.

Перед тим Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

До Верховної Ради законопроєкт надійшов ще 3 квітня 2020 року. Його ініціаторами виступили вісім народних депутатів із рідних фракцій.

Що буде загрожувати за новим законопроєктом

Законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також за продаж такого транспортного засобу.

Посилити планують до:

штрафу у 1-1,2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 17-20,4 тисяч гривень – 24 канал)

або

обмеження волі на три-п'ять років,

або

позбавлення на три-сім років.

Наразі подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 2,550-4,250 тисяч гривень – 24 канал) або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Зауважимо, у неділю 12 липня відбулася резонансна ДТП біля Козина на Київщині, у якій загинули подружжя та двоє їхніх дітей. Учасник ДТП, який кермував авто, що врізалося у позашляховик загиблих, був напідпитку. За однією з версій слідчого прокурора, який займається справою, учаник ДТП, якого вже взяли під варту, взяв авто без дозволу та спричинив на ньому смертельну ДТП.