Депутаты поддержали новый текст законопроекта №4358. Верховной Раде порекомендовали принять его за основу.

Кстати Верховная Рада предварительно поддержала запрет рекламы электронных сигарет

Если проект одобрят, то запрет употребления электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через 6 месяцев.

Обратите внимание! Рада 27 апреля приняла за основу законопроект №4212, который должен запретить рекламу электронных сигарет, жидкостей для их использования, а также табачных изделий для электрического нагрева.

К слову, продажа электронных сигарет детям до 18 лет в Украине запрещена. Такое решение вступило в силу 1 января.