В Украине хотят запретить курить электронные сигареты в общественных местах
В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет парламента
Источник:Верховная Рада
Депутаты поддержали новый текст законопроекта №4358. Верховной Раде порекомендовали принять его за основу.
Кстати Верховная Рада предварительно поддержала запрет рекламы электронных сигарет
Что предусматривает законопроект
- Инициатива запрещает курить электронные сигареты в общественных и на рабочих местах.
- Также предусматривает запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.
- Кроме того, хотят запретить рекламное преподавание в местах продаж.
- В законопроекте есть требование, что 30% площади на пачках изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Если проект одобрят, то запрет употребления электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через 6 месяцев.
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