Депутати підтримали новий текст законопроєкту №4358. Верховній Раді порекомендували прийняти його за основу.

До речі Верховна Рада попередньо підтримала заборону реклами електронних сигарет

Якщо проєкт схвалять, то заборона вживання електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через 6 місяців.

Зверніть увагу! Рада 27 квітня схвалила за основу законопроєкт №4212, який має заборонити рекламу електронних сигарет, рідин для їх використання, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання.

До слова, продаж електронних сигарет дітям до 18 років в Україні заборонений. Таке рішення чинне з 1 січня.