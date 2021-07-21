Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Пока законопроект передан на рассмотрение профильного комитета.

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Что предлагают в документе:

запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;

продажи вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

за нарушение запрета магазины, будут платить штраф – 23 790 гривен.

Безопасной дозы алкоголя не существует, – исследование

Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека от ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases. Вывод исследований – безопасной дозы алкоголя не существует,

– говорится в пояснительной записке к документу.

Автор также отмечает, что именно алкоголь – главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15 – 49 лет и седьмая причина для всех возрастных групп в мире.

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Также говорится в записке и о вреде табака: по данным ВОЗ в мире от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают больше, чем от ДТП, употребления наркотиков, или от СПИДа.

Обратите внимание! В 2020 году в Украине значительно уменьшилась смертность от употребления алкоголя. Как информирует Опендатабот по данным Госстата, зарегистрировали 9175 таких смертей. А вот в 2008 году их было чуть ли не втрое больше – 27 088.