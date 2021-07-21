Автором документа є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Поки що законопроєкт передано на розгляд профільного комітету.

Варто прочитати Чи можна самостійно побороти алкоголізм

Що пропонують у документі:

заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, які використовують в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;

продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.

за порушення заборони магазини, будуть платити штраф – 23 790 гривень.

Безпечної дози алкоголю не існує, – дослідження

Один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров'я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases). Висновок досліджень – безпечної дози алкоголю не існує,

– мовиться у пояснювальній записці до документа.

Автор також зауважує, що саме алкоголь – головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15 – 49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

Раніше У ВООЗ планують заборонити алкоголь жінкам дітородного віку

Також мовиться у записці і про шкоду тютюну: за даними ВООЗ в світі від причин, пов'язаних з курінням, щорічно передчасно вмирають більше, ніж від ДТП, вживання наркотиків, або від СНІДу.

Зверніть увагу! За 2020 рік в Україні значно зменшилась смертність від вживання алкоголю. Як інформує Опендатабот за даними Держстату, зареєстрували 9 175 таких смертей. А от у 2008 році їх було чи не втричі більше – 27 088.