Речь идет об отопительном сезоне 2021 – 2022 годов. Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире программы.

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Газа хватит на отопительный сезон

У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17, 6 миллиардов кубометров в хранилищах. Из них 1,4 миллиарда – это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими забран из Украины,

– заявил премьер.

Политик рассказал, что даже при условии, что есть 16 миллиардов кубометров газа, этого "абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд". В частности потому, что:

за отопительный сезон Украина использует 8 миллиардов кубометров;

если жесткий и холодный отопительный сезон – 10 миллиардов кубометров.

Поэтому у нас газа абсолютно достаточно,

– заверил премьер.

Угля на отопительный сезон хватит, – Шмыгаль

"В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 миллионов тонн (угля – 24 канал). 8 миллионов тонн – это наша добыча, а немножко больше 2 миллионов тонн – это то, что дозаказано по импорту", – заявил премьер.

Денис Шмыгаль пояснил, что "на отопительный сезон угля хватит". Зато неравномерность поставок политик объяснил тем, что сейчас в мире есть дефицит, энергетический кризис.

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