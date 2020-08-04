Уже осенью следует ожидать еще большего обострения проблемы, предупредил бывший чиновник.

Национальный банк обновил свой прогноз, согласно которому рост уровня безработицы в стране уже в этом году ожидается до 10%, сообщает "5 канал".

Впрочем, по расчетам бывшего министра социальной политики Украины Андрея Ревы – безработица на уровне 9% в Украине была еще в начале 2020 года. А сегодня, говорит бывший чиновник, эту цифру надо умножать на два.

Если у нас 1,5-1,7 млн ​​человек было безработных – это по методике Международной организации труда – это значит, что это 9% людей безработных. Если сегодня примерно 3 млн – то эту цифру можно умножать на два. Это 15-16%, до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра,

– указывает эксперт.

И добавляет: "С осени, когда цикл полевых работ закончится, когда к нам еще и сезонная безработица прибавится – эта проблема очень остро станет. Особенно на осенне-зимний период".

Отметим, что в Украине за три месяца карантина стремительно увеличилось количество безработных, что, в частности, негативно повлияло и на уровень заработных плат. Главные причины роста безработицы – это закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.