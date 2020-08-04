Вже восени варто очікувати ще більшого загострення проблеми, попередив колишній урядовець.

Національний банк оновив свій прогноз, за яким зростання рівня безробіття в країні вже цього року очікується до 10%, повідомляє "5 канал.

Втім, за розрахунками колишнього міністра соціальної політики України Андрія Реви – безробіття на рівні 9% в Україні було ще на початку 2020 року. А сьогодні, каже колишній чиновник, цю цифру треба множити на два.

Якщо у нас 1,5-1,7 млн людей було безробітних – це за методикою Міжнародної організації праці – це означає що це 9% людей безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн – то цю цифру можна множити на два. Це 15-16%, до 18% активного населення у нас безробітні. Це колосальна цифра,

– вказує експерт.

І додає: "З осені, коли цикл польових робіт закінчиться, коли до нас ще й сезонне безробіття додасться – ця проблема дуже гостро стане. Особливо на осінньо-зимовий період".

Зазначимо, що в Україні за три місяці карантину стрімко збільшилася кількість безробітних, що, зокрема, негативно вплинуло і на рівень заробітних плат. Головні причини росту безробіття – це закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну заробітчан.