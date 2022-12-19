Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, получилось довольно символично, что в Донецкой области ликвидировали оккупанта, сыгравшего главную роль в фильме "Ванька".

Важно "Даже чеченцы говорят бежать отсюда": российский оккупант шокирован, что до сих пор жив

Колесников присоединился к армии оккупантов добровольно. Как добавили в InformNapalm, этот российский "Ванька" нашел свою смерть в Донецкой области. Согласно некрологу, 48-летний актер Евгений Колесников был родом из провинциального города Заречной Свердловской области России.

Играл роль разведчика в составе филиала Tik-Tok войск – группе "Ахмад-Запад", с позывным "Уран",

– сказал соучредитель InformNapalm Иракли Комахидзе.

Оккупанта ликвидировали в селе Марьяновка 15 декабря. Пуля попала ему в сердце, и он скончался якобы на руках у солдат.

Интересная деталь! По словам пропагандистов, в фильме герой Колесникова Ванька погиб "как праведник" от рук алкоголиков, а в финальной сцене он оказался в раю. Сторонники российского военного преступника заявили, что для них он "всегда будет героем РФ", но в то же время попросили скинуться его жене и сыну на похороны.

Враг придумал новую жесткую тактику

Как заявили в британской разведке, оккупанты в последние месяцы разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных заключенных.

Да, отдельным бойцам выдают смартфоны, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения. А высшие командиры наблюдают за ними с укрытия, не подвергая себя опасности. Боевики, отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, вероятно, оказываются под угрозой расстрела.

Добавим, что воины ВСУ ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы умерить врага и выгнать его из украинских земель. На 19 декабря украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 98 800 захватчиков.