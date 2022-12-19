Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, вийшло доволі символічно, що на Донеччині ліквідували окупанта, який зіграв головну роль у фільмі "Ванька"

Важливо "Навіть чеченці кажуть бігти звідси": російський окупант шокований, що досі живий

Колясніков долучився до армії окупантів добровільно. Як додали в InformNapalm, цей російський "Ванька" знайшов свою смерть на Донеччині. Згідно з некрологом, 48-річний актор Євген Колясніков був родом із провінційного міста Зарічний Свердловської області Росії.

Грав роль розвідника у складі філії Tik-Tok військ – групі "Ахмад-Захід", з позивним "Уран",

– сказав співзасновник InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Окупанта ліквідували у селі Мар'янівка 15 грудня. Куля влучила йому у серце, і він помер нібито на руках у солдатів.

Цікава деталь! За словами пропагандистів, у фільмі герой Коляснікова Ванька загинув "як праведник" від рук алкоголіків, а у фінальній сцені він опинився в раю. Прихильники російського воєнного злочинця заявили, що для них він "завжди буде героєм РФ", але водночас попросили скинутися його дружині та сину на похорон.

Ворог вигадав нову жорстку тактику

Як заявили у британській розвідці, окупанти в останні місяці розробили наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих в'язнів.

Так, окремим бійцям видають смартфони, які показують визначену для особи вісь просування і ціль нападу. А вищі командири спостерігають за ними з укриття, не наражаючи себе на небезпеку.Бойовики, які відхиляються від своїх маршрутів без дозволу, ймовірно, опиняються під загрозою розстрілу.

Додамо, що воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 19 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 98800 загарбників.