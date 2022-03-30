Украинские герои продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг несет большие потери личного состава и руководства.

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Ликвидация командования 331 полка

Украинские защитники уничтожили все командование 331 гвардейской воздушной силы оккупантов.

Командир полка полковник Сухарев погиб, его судьбу дружно повторили начальник штаба подполковник с офицерами штаба и командирами рот и батальонов.

Сообщается, что именно 331 полк отвечал за Иловайский котел в 2014 году, когда российские войска атаковали украинских героев в спину.