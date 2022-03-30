Как рассказали 24 каналу в украинской разведке, информация о кадыровцах начала поступать в первые дни войны, когда бородатые воины начали публиковать много пафосных видео и фотографий "с передовой". Хвастался "невероятными подвигами" росгвардейцев и сам Рамзан Кадыров.

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Главной задачей, которую ставили перед кадыровцами, была зачистка Киева. Захватчики считали, что спецназовцы ворвутся в столицу и смогут расправиться с представителями украинской власти. После этого война якобы должна закончиться капитуляцией Украины.

Избегали боев и сбегали в тыл

Впрочем, на самом деле первое появление кадыровцев под Киевом закончилось полным фиаско. Как только оккупанты зашли на территорию захваченной части Национальной гвардии и начали записывать тиктоки, их быстро накрыли украинские спецназовцы.

Сбежать от боя не успел генерал Магомед Тушаев. Тяжелораненого командира бросили свои же, которые в панике отступали в направлении Бабинцев.

Приблизительно так же войска Кадырова участвовали в захвате украинских городов и в боях за Мариуполь.

Смотрите видео, как кадыровцы штурмуют пустой дом в Мариуполе:

ФСБшники передали всю информацию, которая у них была

Одна из первых фотографий, которой поделились кадыровцы на Киевщине, привлекла большое внимание как украинской разведки, так и российских спецслужб.

Тушаев и Мартынов до Киева не дошли / Фото из соцсетей

На картинке можно увидеть генерала Тушаева и помощника и друга Кадырова Даниила Мартынова. Первый должен был заниматься командованием войсками, а вот второй отвечал за "связи с общественностью", поскольку является заместителем начальника чеченского управления федеральной службы войск национальной гвардии России.

Друг Кадырова Даниил Мартынов / Фото источников 24 канала

Мартынов родился 19 марта 1983 года. У него есть несколько паспортов с номерами 4515405599, 4607401462. Пользуется почтовым адресом daniilmartynov@mail.ru и ездит на Mercedes-Benz ML63AMG с номером В888ОХ95.

Владеет друг Кадырова недвижимостью в Грозном на переулке Юбилейном, 5, по улице Абухова, 4, а также Центороевской, 4. Также Мартынов живет в Москве в Новофедоровском поселении, в 54 квартире 13 дома села Яковлевское.

Всю эту информацию вместе с контактами украинские разведчики получили благодаря готовности ФСБ к сотрудничеству.

Перед вторжением контактировал с должностными лицами минобороны

Как выяснилось, приближенный к руководству Чечни Мартынов непосредственно перед нападением России на Украину общался со многими российскими чиновниками и военными. Сам факт звонков может свидетельствовать о том, что эти должностные лица должны отвечать за военные преступления РФ в Украине.

Номера, на которые звонил приспешник Кадырова перед началом войны (почти все номера частично скрыты по просьбе разведки):

+7903003**** – Темникову Сергею Сергеевичу. Помощнику заместителя министра обороны России Панкова Николая Александровича;

+7903010**** – Дюмину Алексею Геннадьевичу. Заместителю министра обороны России.

+7903004**** – Чепуру Роману Анатольевичу. Сотруднику управления подразделений полиции специального назначения главного управления сил специального назначения национальной гвардии РФ;

+7903126**** – Хучиеву Муслиму Магомедовичу. Главе правительства Чеченской Республики;

+7903130**** – Абрамову Олегу Васильевичу. Заместителю губернатора Белгородской области;

+7903130**** – Тихонову Александру Евгеньевичу. начальнику центра специального назначения ФСБ России;

+7903150**** – Евстратову Виктору Николаевичу. Сотруднику главного управления подготовки войск национальной гвардии России;

+7903179**** – Михайлову Олегу Александровичу. Сотруднику ССО;

+7903183**** – Сергееву Андрею Александровичу. Сотруднику управления координации и контроля главного организационного управления национальной гвардии России;

+7903201**** – Борискину Сергею Юрьевичу. Сотруднику ФСО;

+7903221**** – Коломойцу Олегу Владимировичу, начальнику департамента проблем военной безопасности аппарата совета безопасности России;

+7902560**** – Дорофееву Владимиру Юрьевичу. Генеральному директору АО "СПМБМ "Малахит";

+7902171**** – Терехову Геннадию Федоровичу. Начальнику управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

+7903222**** – Валуеву Валерию Федоровичу. Заместителю начальника объединенного пункта управления объединенной группы войск национальной гвардии России.

Само собой, общался Мартынов с Кадыровым, который так боится прослушивания своих телефонов, что использует более 30 номеров. Именно из-за многочисленных сливов мест пеленгования своих войск бравый дон никогда не поедет на передовую, где есть хоть какой шанс получить пулю. На номер Кадырова +79047261434 Мартынов звонил всего один раз.

Разговаривал с командирами, воюющими в Украине

Контакты Мартынова уже с территории Украины также оказались интересными многим правоохранителям, которые будут расследовать военные преступления РФ. Большинство из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Кому звонил кадыровский прихвостень после начала войны:

+79169108*** / +79173084*** – Белоглазову Александру Михайловичу, командиру воинской части 3179 федеральной службы войск национальной гвардии России;

+79169171*** – Шалову Дмитрию Викторову, сотруднику ЦСН Витязь из в/ч 3179;

+79175880*** – Селиванову Вячеславу Федоровичу, начальнику управления департамента техники и вооружения федеральной службы войск национальной гвардии России;

+79182227*** – Мельникову Руслану Ивановичу, сотруднику отдела в Туапсе УФСБ России по Краснодарскому краю;

+79185376*** – Зуську Михаилу Степановичу, генерал-лейтенанту, командующему 58-й общевойсковой армией южного военного округа;

+79197716*** – Кригеру Андрею Викторовичу, сотруднику департамента техники и вооружения федеральной службы войск национальной гвардии России;

+79198700*** – Исаеву Владимиру Семеновичу, советнику директора филиала "Аэронавигация Юга" ФГУП "Госкорпорация по ОрВС";

+79205494*** – Марзоеву Аркадию Васильевичу, генерал-майору и командиру 22-го армейского корпуса береговых войск ВМФ РФ;

+79205674*** – Кособокову Михаилу Евгеньевичу, командующему "миротворческим" контингентом в Карабахе.

+79206613*** – Гаркавенко Валерию Викторовичу, командиру воинской части 7459 национальной гвардии России;

+79211700*** – Хисматуллину Эрику Ильдусовичу, начальнику управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области;

+79214222*** – Пилипенко Дмитрию Александровичу, начальнику направления тактико-огневой подготовки российского университета спецназа;

+79214410*** – Романенко Александру Васильевичу, первому заместителю командующего северо-западным округом войск национальной гвардии РФ;

+79220050*** – Алханову Руслану Шахаевичу, министру внутренних дел России из Чечни;

+79234812*** – Келю Юрию Викторовичу, начальнику управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Кемеровской области;

+79240118*** – Коваленко Алексею Юрьевичу, командиру воинской части 7628 национальной гвардии России из Бурятии;

+79242944*** – Патракову Андрею Александровичу, генерал-майору ФСБ и начальнику управления ФСБ России по Иркутской области;

+79250000*** – Иси Тумхаджиеву, первому вице-премьеру правительства Чечни;

+79250011*** – Федоруку Василию Александровичу, первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России;

+79250100*** – Ершову Владиславу Александровичу, начальнику управления подразделений полиции специального назначения национальной гвардии России;

+79252854*** – Сурхо Делимханову, командиру 141 полка имени Ахмат-Хаджи Кадырова (ранее: 248 отдельный моторизированный батальон "Север");

+79256645*** – Чепусову Сергею Ивановичу, начальнику управления боевой подготовки войск национальной гвардии России;

+79269115*** – Живаеву Эдуарду Александровичу, заместителю командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ;

+79280240*** – Замиду Чалаеву, командиру полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова;

+79288960*** – Кутрашеву Имрану Анзоровичу, командиру полка ППСМ УВД по Грозному;

+79298885*** – Висмурадову Абузайду Джандаровичу, командиру отряда СОБР "Ахмат";

+79388989*** – Ибрагимову Хасану Сусановичу, заместителю командира отряда СОБР "Ахмат";

+79360001*** – Делимханову Шарипу Султановичу, начальнику управления ФС ВНХ по ЧП.

Этот список не полный, однако по многим собеседникам Мартынова уже работают украинские спецслужбы. Именно поэтому украинские разведчики выражают глубокую признательность ФСБшникам за предоставление интересной информации, которая помогает уничтожить кадыровцев. Тех, которые никогда не появятся на передовой.

Смотрите видео, как кадыровцы захватывают украинские города: