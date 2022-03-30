Як розповіли 24 каналу в українській розвідці, інформація про кадирівців почала надходити у перші дні війни, коли бородаті воїни почали викладати багато пафосних відео та фотографій "з передової". Вихвалявся "неймовірними подвигами" росгвардійців й сам Рамзан Кадиров.

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Головним завданням, яке ставили перед кадирівцями, була зачистка Києва. Загарбники вважали, що спецпризначенці увірвуться до столиці та зможуть розправитися з представниками української влади. Після цього війна нібито мала закінчитися капітуляцією України.

Уникали боїв та тікали у тил

Втім, насправді перша ж поява кадирівців під Києвом закінчилася повним фіаско. Як тільки окупанти зайшли на територію захопленої частини Національної гвардії та почали записувати тіктоки, їх швиденько накрили українські спецпризначенці.

Втекти від бою не встиг генерал Магомед Тушаєв. Важкопораненого командира покинули свої ж, які у паніці відступали у напрямку Бабинців.

Приблизно так само війська Кадирова брали участь у захопленні українських міст та у боях за Маріуполь.

Дивіться відео, яка кадировці штурмують пустий будинок у Маріуполі:

ФСБшники передали всю інформацію, яку тільки мали

Одна з перших фотографій, якою поділилися кадировці на Київщині, пригорнула неабияку увагу як української розвідки, так і російських спецслужб.



Тушаєв та Мартинов до Києва не дійшли / Фото з соцмереж

На картинці можна побачити генерала Тушаєва та помічника й друга Кадирова Данила Мартинова. Перший мав займатися командуванням військами, а от другий відповідав за "зв'язки з громадськістю", оскільки є заступником начальника чеченського управління федеральної служби військ національної гвардії Росії.



Друг Кадирова Данило Мартинов / Фото джерел 24 каналу

Мартинов народився 19 березня 1983 року. У нього є кілька паспортів з номерами 4515405599, 4607401462. Користується він поштовою адресою daniilmartynov@mail.ru та їздить на Mercedes-Benz ML63AMG з номером В888ОХ95.

Володіє друг Кадирова нерухомістю у Грозному на провулку Ювілейному, 5, вулицею Абухова, 4, а також Центороєвській, 4. Також Мартинов живе у Москві у Новофедорівському поселенні, у 54 квартирі 13 будинку села Яковлівське.

Всю цю інформацію разом з контактами українські розвідники отримали завдяки готовності ФСБ до співпраці.

Перед вторгненням контактував з посадовцями міноборони

Як з'ясувалося, наближений до керівництва Чечні Мартинов безпосередньо перед нападом Росії на Україну спілкувався з багатьма російськими чиновниками та військовими. Сам факт дзвінків може свідчити про те, що ці посадовці мають нести відповідальність за військові злочини РФ в Україні.

Номери, на які дзвонив поплічник Кадирова перед початком війни (майже всі номери частково скриті на прохання розвідки):

+7903003**** – Темнікову Сергію Сергійовичу. Помічнику заступника міністра оборони Росії Панкова Миколи Олександровича;

+7903010**** – Дюміну Олексію Геннадійовичу. Заступнику міністра оборони Росії.

+7903004**** – Чепуру Роману Анатолійовичу. Співробітнику управління підрозділів поліції спеціального призначення головного управління сил спеціального призначення національної гвардії РФ;

+7903126**** – Хучієву Мусліму Магомедовичу. Голові уряду Чеченської Республіки;

+7903130**** – Абрамову Олегу Васильовичу. Заступнику губернатора Білгородської області;

+7903130**** – Тихонову Олександру Євгеновичу. Начальнику центру спеціального призначення ФСБ Росії;

+7903150**** – Євстратову Віктору Миколайовичу. Співробітнику головного управління підготовки військ національної гвардії Росії;

+7903179**** – Михайлову Олегу Олександровичу. Співробітнику ССО;

+7903183**** – Сергєєву Андрію Олександровичу. Співробітнику управління координації та контролю головного організаційного управління національної гвардії Росії;

+7903201**** – Борискіну Сергію Юрійовичу. Співробітнику ФСО;

+7903221**** – Коломойцю Олегу Володимировичу. Начальнику департаменту проблем військової безпеки апарату ради безпеки Росії;

+7902560**** – Дорофєєву Володимиру Юрійовичу. Генеральному директорові АТ "СПМБМ "Малахіт";

+7902171**** – Терехову Геннадію Федоровичу. Начальнику управління губернатора Іркутської області та уряду Іркутської області з правоохоронної та оборонної роботи;

+7903222**** – Валуєву Валерію Федоровичу. Заступнику начальника об'єднаного пункту управління об'єднаної групи військ національної гвардії Росії.

Само собою, спілкувався Мартинов із Кадировим, який настільки боїться прослуховування своїх телефонів, що використовує понад 30 номерів. Саме через численні зливи місць пеленгування своїх військ бравий дон ніколи не поїде на передову, де є хоча б якийсь шанс отримати кулю. На номер Кадирова +79047261434 Мартинов дзвонив лише один раз.

Розмовляв з командирами, які воюють в Україні

Контакти Мартинова вже з території України також виявилися цікавими для багатьох правоохоронців, які розслідуватимуть військові злочини РФ. Більшість з них брали безпосередню участь у бойових діях.

Кому дзвонив кадировський прихвостень після початку війни:

+79169108*** / +79173084*** – Білоглазову Олександру Михайловичу, командиру військової частини 3179 федеральної служби військ національної гвардії Росії;

+79169171*** – Шалову Дмитру Вікторовиу, співробітнику ЦСН Витязь з в/ч 3179;

+79175880*** – Селіванову В'ячеславу Федоровичу, начальнику управління департаменту техніки та озброєння федеральної служби військ національної гвардії Росії;

+79182227*** – Мельникову Руслану Івановичу, співробітнику відділу в Туапсе УФСБ Росії по Краснодарському краю;

+79185376*** – Зуську Михайлу Степановичу, генерал-лейтенанту, командувачу 58-ї загальновійськової армії південного військового округу;

+79197716*** – Крігеру Андрію Вікторовичу, співробітнику департаменту техніки та озброєння федеральної служби військ національної гвардії Росії;

+79198700*** – Ісаєву Володимиру Семеновичу, раднику директора філії "Аеронавігація Півдня" ФГУП "Держкорпорація з ОрВС";

+79205494*** – Марзоєву Аркадію Васильовичу, генерал-майору та командиру 22-го армійського корпусу берегових військ ВМФ РФ;

+79205674*** – Кособокову Михайлу Євгеновичу, командувачу "миротворчого" контингенту в Карабаху.

+79206613*** – Гаркавенку Валерію Вікторовичу, командиру військової частини 7459 національної гвардії Росії;

+79211700*** – Хісматулліну Еріку Ільдусовичу, начальнику управління федеральної служби військ національної гвардії Росії по Мурманській області;

+79214222*** – Пилипенку Дмитру Олександровичу, начальника напряму тактико-вогневої підготовки російського університету спецназу;

+79214410*** – Романенку Олександру Васильовичу, першому заступнику командувача північно-західного округу військ національної гвардії РФ;

+79220050*** – Алханову Руслану Шахаєвичу, міністру внутрішніх справ Росії з Чечні;

+79234812*** – Келю Юрію Вікторовичу, начальнику управління федеральної служби військ національної гвардії Росії по Кемеровській області;

+79240118*** – Коваленку Олексію Юрійовичу, командиру військової частини 7628 національної гвардії Росії з Бурятії;

+79242944*** – Патракову Андрію Олександровичу, генерал-майору ФСБ та начальнику управління ФСБ Росії по Іркутській області;

+79250000*** – Ісі Тумхаджієву, першому віце-прем'єрові уряду Чечні;

+79250011*** – Федоруку Василю Олександровичу, першому заступнику командувача Північно-Кавказьким округом військ національної гвардії Росії;

+79250100*** – Єршову Владиславу Олександровичу, начальнику управління підрозділів поліції спеціального призначення національної гвардії Росії;

+79252854*** – Сурхо Делімханову, командиру 141 полку імені Ахмат-Хаджі Кадирова (раніше: 248 окремий моторизований батальйон "Північ");

+79256645*** – Чепусову Сергію Івановичу, начальнику управління бойової підготовки військ національної гвардії Росії;

+79269115*** – Живаєву Едуарду Олександровичу, заступнику командувача Центрального округу військ національної гвардії РФ;

+79280240*** – Заміду Чалаєву, командиру полку поліції спеціального призначення імені Ахмата-Хаджі Кадирова;

+79288960*** – Кутрашеву Імрану Анзоровичу, командиру полку ППСМ УВС по Грозному;

+79298885*** – Вісмурадову Абузайду Джандаровичу, командиру загону СОБР "Ахмат";

+79388989*** – Ібрагімову Хасану Сусановичу, заступнику командира загону СОБР "Ахмат";

+79360001*** – Делімханову Шаріпу Султановичу, начальнику управління ФС ВНГ з ЧП.

Цей список не є повним, однак по багатьом співрозмовникам Мартинова вже працюють українські спецслужби. Саме тому українські розвідники висловлюють глибоку вдячність ФСБшникам за надання цікавої інформації, що допомагає знищити кадировців. Тих, які ніколи не з'являться на передовій.

Дивіться відео, як кадировці захоплюють українські міста: