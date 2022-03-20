За даними джерел 24 каналу у розвідці, саме останніх можна назвати кадировськими спецпризначенцями у тому сенсі, про який зазвичай розповідають кремлівські пропагандисти. Завдання кадирівців полягає у тому, щоб наводити страх як на українців, так і на потенційних російських дезертирів. Підбадьорювати строковиків та контрактників своєю присутністю. І, звісно, мародерити та катувати.

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Після фактичної поразки Росії у чеченській війні ворожа пропаганда створила зрадникам свого народу серед чеченців образ найсміливіших та найжорстокіших воїнів. Крім того, панування кадирівців у Москві та в інших місцях призвело до того, що до чеченців у суспільстві почали ставитися з острахом.

Репутація, зруйнована Донбасом

Саме через подібну репутацію кадирівців закидали на Донеччину на самому початку вторгення під час так званої "русской весны". Ці загони справді брали участь у бойових діях, оскільки вважали, що українська армія розбігатиметься при перших пострілах. Втім, як тільки загарбники понесли перших втрат, ситуація докорінно змінилася.

Користуючись своєю репутацією, кадировські нелюди відкотилися у тил та почали безжально мародерити. Крім того, вони займалися катуванням та стратами полонених та місцевих сепаратистів, які спочатку висловлювали своє невдоволення діями "донів".

Крім того, кадирівці почали конфліктувати з осетинами через релігію. Між двома угрупованнями бойовиків ставалися конфлікти, які вирішували локальними боями. І це викликало неабияке невдоволення російськими кураторами операції з захоплення Донбасу.

Фіналом пригод кадирівців на Донеччині було використання ними так званих "блукаючих мінометів" по цивільному населенню та штабах російських терористів.

Чеченські недовоїни з дозволу командування їздили у сміттєвозах, в яких встановлювали міномети, та стріляли з різних точок по Донецьку. Хотіли створити картинку для пропагандистів та "розбудити шахтарів", що не брали до рук зброю. Однак кадирівці при цьому запустили кілька мін по підрозділах загарбників, через що проти них ополчилися свої ж. Зрозумівши, що залишатися на Донбасі буде небезпечно, браві кадировські вояки втекли додому. Не протрималися вони у зоні бойових дій навіть пів року. Чеченські ж контрактники зі складу ЗС РФ воювали на загальних засадах, брали участь в Іловайській трагедії та у захопленні Дебальцевого.

Кадировський десант відмародерився

24 лютого 2022 року окупаційні війська так само намагалися використати кадировський спецназ, як і у 2014-му, але самі росгвардійці на передову вже не пішли. У перші дні війни загарбники висаджували псковський десант у Гостомель та покидали його на вірну смерть. Коли ж окупанти викотилися з Зони відчуження, їм вдалося захопити плацдарм для подальшого наступу на Київ. Тоді ж кадирівці почали знімати відео в тікток із захопленої частини Нацгвардії. Безпосередньої участі у захопленні аеродрому та військової частини бородаті покидьки не брали. Воювати їм довелося лише з нашою "Альфою", яка одразу зруйнувала міф про непереможність кадирівців. Бійці спецзагону СБУ зачистили загарбників та не дали їм втекти. Магомет Тушаєв просив своїх поплічників прийти на допомогу його підрозділу, однак інші загони кадирівців поспішно тікали до тилових Бабинців.

Після бахвальства Кадирова у тіктоці українські захисники почали тролити його, через що "імператору" Чечні довелося навіть знімати пропагандистські відосики з підвалу в Грозному. Крім того, кадирівці неабияк перелякалися захисників України, які цілком пам'ятають про їх відношення до полонених бійців добробатів. Бойовики очільника Чечні дізналися, що бійці "Азову", ССО, ЗСУ та інших структур влаштували на них криваве полювання. При цьому на полон розраховувати вони не могли з цілком зрозумілих причин. Через це "передові" підрозділи кадирівців накивали п'ятами з України, не забувши при цьому відправити частину бойовиків до Маріуполя, де познімали відео з обстрілами цивільних будинків.

Російські військові, що перебувають під Києвом, між собою кажуть, що втеча кадирівців була передбачуваною. Тікали ж вони з величезною кількістю награбованого – технікою, грошима та коштовностями. Також окупанти скаржаться на те, що "воїни Рамзана" є фактично єдиним підрозділом, якому дозволити втекти з України. Самих же загарбників з армії Росії залишили на вірну смерть.