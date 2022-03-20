Найбільше постраждалих на Київщині. Там внаслідок нелюдських дій російських окупантів травмувалися 58 дітей.

Зауважте Вночі через обстріл окупантів у Харкові загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик

За даними Офісу генпрокурора:

  • у Харківській області постраждали 36 дітей;
  • у Донецькій – 29 дітей;
  • у Чернігівській – 30 дітей;
  • у Миколаївський – 22 дітей;
  • у Житомирській – 15 дітей;
  • у Сумській – 14 дітей;
  • у Херсонській – 14 дітей.

Деталі про загибель діток

Звірство російських окупантів не має меж. В Офісі генпрокурора розкрили деталі загибелі дітей.

Ворог 19 березня обстріляв Рубіжне. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали двох діток. Врятувати їх не вдалося.

Також окупанти 19 березня обстріляли Харків. Загинув 9-річний хлопчик.

Злочини Росії
Злочини Росії / Офіс генпрокурора

У Києві ворог обстріляв житловий квартал у Подільському районі: дивіться відео