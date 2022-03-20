Больше всего пострадавших – в Киевской области. Там в результате бесчеловечных действий российских оккупантов травмировались 58 детей.
Заметьте Ночью из-за обстрела оккупантов в Харькове погибли 5 человек, среди них – 9-летний мальчик
По данным Офиса генпрокурора:
- в Харьковской области пострадали 36 детей;
- в Донецкой – 29 детей;
- в Черниговской – 30 детей;
- в Николаевской – 22 детей;
- в Житомирской – 15 детей;
- в Сумской – 14 детей;
- в Херсонской – 14 детей.
Детали о гибели детей
Зверство российских оккупантов не имеет предела. В Офисе генпрокурора раскрыли детали гибели детей.
Враг 19 марта обстрелял Рубежное. Из-под завалов жилого дома спасатели достали двоих детей. Спасти их не удалось.
Также оккупанты 19 марта обстреляли Харьков. Погиб 9-летний мальчик.
Преступления России / Офис генпрокурора
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