По данным источников 24 канала в разведке, именно последних можно назвать кадыровскими спецназовцами в том смысле, в котором обычно рассказывают кремлевские пропагандисты. Задача кадыровцев состоит в том, чтобы наводить страх как на украинцев, так и на потенциальных российских дезертиров. Подбадривать срочников и контрактников своим присутствием. И, конечно, мародерить и пытать.

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После фактического поражения России в чеченской войне вражеская пропаганда создала предателям своего народа среди чеченцев образ самых смелых и жестоких воинов. Кроме того, господство кадыровцев в Москве и других местах привело к тому, что к чеченцам в обществе начали относиться со страхом.

Репутация, разрушенная Донбассом

Именно из-за подобной репутации кадыровцев забросили в Донецкую область в самом начале вторжения во время так называемой "русской весны". Эти отряды действительно участвовали в боевых действиях, поскольку считали, что украинская армия будет разбегаться при первых выстрелах. Впрочем, как только захватчики понесли первые потери, ситуация коренным образом изменилась.

Пользуясь своей репутацией, кадыровские изверги откатились в тыл и начали безжалостно мародерить. Кроме того, они занимались пытками и казнями пленных и местных сепаратистов, которые первоначально выражали свое недовольство действиями "донов".

Кроме того, кадыровцы начали конфликтовать с осетинами из-за религии. Между двумя группировками боевиков происходили конфликты, решавшие локальными боями. И это вызвало большое недовольство российскими кураторами операции по захвату Донбасса.

Финалом приключений кадыровцев в Донецкой области было использование ими так называемых "блуждающих минометов" по гражданскому населению и штабам российских террористов.

Чеченские недовоины с разрешения командования ездили в мусоровозах, в которых устанавливали минометы, и стреляли из разных точек по Донецку. Хотели создать картинку для пропагандистов и "разбудить шахтеров", которые не брали в руки оружие. Однако кадыровцы при этом запустили несколько мин по подразделениям захватчиков, из-за чего против них ополчились свои же. Поняв, что оставаться на Донбассе будет опасно, бравые кадыровские воины сбежали домой. Не продержались они в зоне боевых действий даже полгода. Чеченские же контрактники из состава ВС РФ воевали на общих началах, участвовали в Иловайской трагедии и в захвате Дебальцево.

Кадыровский десант отмародерился

24 февраля 2022 года оккупационные войска также пытались использовать кадыровский спецназ, как и в 2014-м, но сами росгвардейцы на передовую уже не пошли. В первые дни войны захватчики высаживали псковский десант в Гостомель и бросали его на верную смерть. Когда же оккупанты выкатились из Зоны отчуждения, им удалось захватить плацдарм для дальнейшего наступления на Киев. Тогда же кадыровцы начали снимать видео в тикток из захваченной части Нацгвардии. Непосредственного участия в захвате аэродрома и воинской части бородатые отбросы не принимали. Воевать им пришлось только с нашей "Альфой", сразу разрушившей миф о непобедимости кадыровцев. Бойцы спецотряда СБУ зачистили захватчиков и не дали им скрыться. Магомет Тушаев просил своих приспешников прийти на помощь его подразделению, однако другие отряды кадыровцев поспешно убегали в тыл к Бабинцам.

После бахвальства Кадырова в тиктоке украинские защитники начали троллить его, из-за чего "императору" Чечни пришлось даже снимать пропагандистские видосики из подвала в Грозном. Кроме того, кадыровцы изрядно испугались защитников Украины, которые все помнят об их отношении к пленным бойцам добробатов. Боевики главы Чечни узнали, что бойцы "Азова", ССО, ВСУ и других структур устроили на них кровавую охоту. При этом на плен рассчитывать они не могли по вполне понятным причинам. Из-за этого "передовые" подразделения кадыровцев дали деру из Украины, не забыв при этом отправить часть боевиков в Мариуполь, где сняли видео с обстрелами гражданских домов.

Российские военные, находящиеся под Киевом, между собой говорят, что бегство кадыровцев было предсказуемым. Бежали же они с огромным количеством награбленного – техникой, деньгами и драгоценностями. Также оккупанты жалуются на то, что "воины Рамзана" – фактически единственное подразделение, которому позволили бежать из Украины. Самих же захватчиков из армии России оставили на верную смерть.