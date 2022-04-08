В сети появилось видео с портретами десантников с чёрными лентами. СМИ выяснили, что это десантники полка, который отмечал Путин.

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Нескольких погибших идентифицировали

Среди погибших – командир полка и несколько командиров роты. Однако идентифицировать удалось только 9:

Константин Зизевский – командир полка, полковник. О его смерти сообщили 5 марта;

Александр Лысенко – командир разведывательной роты, о его смерти сообщили 1 марта;

Нермагомед Гаджимагомедов – командир танковой роты, старший лейтенант. О смерти сообщили 26 февраля;

Евгений Иванов – командир десантно-штурмового отряда, капитан. О смерти сообщили 11 марта;

Сергей Тысячный – старший прапорщик. О смерти сообщили 13 марта;

Дмитрий Павшенко – ефрейтор. О смерти сообщили 4 марта;

Владислав Садыков – старший лейтенант. Похоронили 10 марта.

Андрей Соловьев – старший прапорщик. О смерти сообщили 6 марта;

Анатолий Воробьев – старший разведчик. О смерти сообщили 8 марта.

Десантники этого полка участвовали во второй чеченской войне. Тогда погибли 54 десатника.

Фото погибших российских десантников: смотрите видео

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