В сети появилось видео с портретами десантников с чёрными лентами. СМИ выяснили, что это десантники полка, который отмечал Путин.
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Нескольких погибших идентифицировали
Среди погибших – командир полка и несколько командиров роты. Однако идентифицировать удалось только 9:
- Константин Зизевский – командир полка, полковник. О его смерти сообщили 5 марта;
- Александр Лысенко – командир разведывательной роты, о его смерти сообщили 1 марта;
- Нермагомед Гаджимагомедов – командир танковой роты, старший лейтенант. О смерти сообщили 26 февраля;
- Евгений Иванов – командир десантно-штурмового отряда, капитан. О смерти сообщили 11 марта;
- Сергей Тысячный – старший прапорщик. О смерти сообщили 13 марта;
- Дмитрий Павшенко – ефрейтор. О смерти сообщили 4 марта;
- Владислав Садыков – старший лейтенант. Похоронили 10 марта.
- Андрей Соловьев – старший прапорщик. О смерти сообщили 6 марта;
- Анатолий Воробьев – старший разведчик. О смерти сообщили 8 марта.
Десантники этого полка участвовали во второй чеченской войне. Тогда погибли 54 десатника.
Фото погибших российских десантников: смотрите видео
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