Об этом вечером 7 апреля сообщили на фейсбук-странице СтратКома ВСУ. Там подчеркнули, что защитники Украины уничтожили еще одно "элитное" подразделение вражеской армии.
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Российские десантники получили отпор от ВСУ
- Отметим, что 83-й десантно-штурмовой бригаде, дислоцирующейся в Уссурийске, хорошо досталось от наших воинов.
- Она понесла колоссальные потери в Украине – в конце марта в Рязани похоронили около 200 военных подразделения.
- Вернулся домой в гробу, в том числе и заместитель командира бригады, подполковник Виталий Слабцов.
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