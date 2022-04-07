Об этом вечером 7 апреля сообщили на фейсбук-странице СтратКома ВСУ. Там подчеркнули, что защитники Украины уничтожили еще одно "элитное" подразделение вражеской армии.

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Российские десантники получили отпор от ВСУ

Отметим, что 83-й десантно-штурмовой бригаде, дислоцирующейся в Уссурийске, хорошо досталось от наших воинов.

Она понесла колоссальные потери в Украине – в конце марта в Рязани похоронили около 200 военных подразделения.

Вернулся домой в гробу, в том числе и заместитель командира бригады, подполковник Виталий Слабцов.

Обратите внимание! С начала российского вторжения ВСУ ликвидировали уже 18 900 вражеских солдат. Кроме того, страна-агрессор потеряла немало своей техники.

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