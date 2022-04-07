Про це ввечері 7 квітня повідомили на фейсбук-сторінці СтратКому ЗСУ. Там підкреслили, що захисники України знищили ще один "елітний" підрозділ ворожої армії.
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- Зазначимо, що 83-ій десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується в Уссурійську, добряче дісталося від наших воїнів.
- Вона зазнала колосальних втрат в Україні – наприкінці березня у Рязані поховали приблизно 200 військових підрозділу.
- Повернувся додому в труні, зокрема, й заступник командира бригади, підполковник Віталій Слабцов.
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