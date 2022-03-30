Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Окрім цього розповіли про інші проблеми окупантів на нашій землі.

В цей день Командир роти та взводу, капітан: у ЗСУ розповіли про нові втрати противника у війні

Також впадають у крайності з технікою

Мовиться про масове прощання із вибитими в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Проте це можна вважати ще одним із кращих варіантів, бо часто орда навіть не забирає трупи власних побратимів.

Їх число орієнтовно складає 200 осіб. Противник продовжує зазнавати значних втрат,

– підсумували цю церемонію поховання.

Окрім цього у ворогів є значні проблеми з технікою. Наші захисники невпинно розбивають їхні колони. Тому загарбники почали вводити до бойового складу техніку, яка була на довгостроковому зберіганні.

Наша розвідка встановила, що в ході цих маніпуляцій, у 163-у танковому полку Росії виявили значну кількість непрацездатної техніки. Тому поламані бойові машини хочуть транспортувати на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів. Проте наскільки буде ефективним ремонт, наразі невідомо.

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