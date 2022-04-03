Про це ввечері 3 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там опублікували зведення щодо російського вторгнення станом на 18:00.

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Підполковника Слабцова ховали у закритій труні

Російські ЗМІ називають 43-річного Слабцова "елітним десантником" й пишуть, що він загинув 24 березня. 1 квітня його поховали у закритій труні на кладовищі у Рязані.

Багато бійців з бригади повернулись додому в трунах

Слабцов був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується в Уссурійську. Раніше у нашому Генштабі розповіли про колосальні втрати цього підрозділу. Лише упродовж 28 березня поховали орієнтовно 200 військових, які у ньому служили.

Зверніть увагу! Як повідомили у ЗСУ, станом на ранок 3 квітня українські захисники ліквідували близько 18 тисяч російських окупантів.

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